Bez frází a s vtipem. Když trenéři baví

„Trenére, můžete zhodnotit zápas?“

Tak většinou začínají tiskové konference po ligových zápasech. Martin Hašek z Bohemians se v pátek po utkání se Zlínem nadechl a spustil.

Hledali jsme mezi českými trenéry, říká místopředseda FAČR Zlámal. Poborský funkci u týmu odmítl Číst článek

Skoro sedmiminutový monolog. Dokáže mluvit dostatečně odborně, ale zároveň tak, že ho pochopí i laici. „Vy už nemáte prostor ani pro dotazy, já jsem všechno řekl,“ usmál se Hašek.

Bez vytáček odpovídá i na nepříjemné otázky. Novináře nevnímá jako soupeře, ale jako partnery.

„A trenére, co říkáte na Zlín, který se na den dostal do čela tabulky? Klidně můžete být stručnější než při hodnocení zápasu.“

„Zlín se mi líbí moc,“ rozesmál Hašek tiskové středisko strohou odpovědí. A deset sekund nato už pokračoval svým stylem, při kterém vysekl poklonu trenérovi soupeře.

Není sám, jehož tiskové konference baví. Podobně dokáže zaujmout třeba Josef Csaplár z Příbrami. Před jeho příchodem mívala videa s hodnocením trenéra na klubovém YouTube účtu několik stovek zhlédnutí. Teď je to řádově víc.

Ani Csaplár nemluví ve frázích. Dokáže kritizovat i zaujmout sebevědomím. A nejde o to, jestli s ním člověk souhlasí, nebo naopak.

Trenér Skuhravý se přesouvá z Opavy do Prahy, přebírá poslední Duklu Číst článek

„Když jsem byl v Emirátech, tak jsme hodně cestovali. Letěli jsme na belgický svaz, pak dva dny na Anderlechtu, pak jsme jeli do Met, kde vychovali Emmanuela Adebayora, pak do Ajaxu, do Sportingu Lisabon, tři dny v Barceloně na La Masii. Se vším všudy, dostali jsme se všude. O mně říkají, že jsem chytrák, ale když sem přijde chlap z Barcelony, tak si tu všichni budou každé jeho slovo zapisovat do notýsku. Já jim říkám to samé, jen zprostředkovaně."

Neotřele dokážou mluvit i třeba slávista Jindřich Trpišovský nebo nový liberecký kouč Zsolt Hornyák.

Byť je pravdou, že v Bohemians nebo Příbrami lze debatu odlehčit přeci jen snadněji než ve Spartě, Slavii nebo Plzni, kde je tlak na trenéry násobně větší a kde musí odpovídat na mnohem víc nepříjemných otázek. Zvlášť po nevydařených zápasech.

Hašek, Csaplár a spol. ovšem ukazují, že se vyplatí sledovat i tiskové konference menších klubů než jen „velkého tria“.

A mnohdy je to větší zážitek než samotný předchozí zápas.​