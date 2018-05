Plzeň si přímý postup do Ligy mistrů zaslouží

Do víru mistrovských oslav, na pódium mezi juchající fotbalisty, přišel i manažer klubu Adolf Šádek: „Plzeň je hlavní město České republiky ve fotbale.“ V posledních letech to tak je, a právě proto si západočeské mužstvo titul i přímý postup do Ligy mistrů zaslouží. Plzeň 9:30 20. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Plzně získali pátý titul během posledních let | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Letošní ligový šampion dostane k titulu i mimořádný bonus v podobě přímého postupu do Ligy mistrů. Což znamená minimálně šest zápasů proti věhlasným soupeřům a také bonusy v řádu stovek milionů korun.

Taková situace nastala v českém fotbale poprvé od roku 2005 a s velkou pravděpodobností zase na nějakou dobu naposledy.

Právě proto je spravedlivé, že titul a tím i vstupenku mezi evropskou smetánku získala Plzeň. Do pohárového koeficientu, který o nasazení do evropských soutěží rozhoduje, totiž přispěla spolu se Spartou nejvíc. Ve srovnání se Slavií, která o titul bojovala až do předposledního kola, devětadvacetkrát víc.

Plzeň nyní získá i čas na přípravu. Zatímco předkola začínají už v průběhu léta, hlavní fáze Ligy mistrů odstartuje až v září. Noví hráči - a trenér Pavel Vrba připustil, že minimálně čtyři přijdou - dostanou prostor, aby si v novém prostředí zvykli.

Tým potřebuje oživit

Když bude mít trenér Vrba při výběru posil šťastnou ruku, může plzeňská éra pokračovat i v dalších letech. Viktoria vyhrála už pátý titul za posledních osm let a vždy poslouchala, že teď už je to opravdu naposledy, protože úspěšný tým stárne. A stejně pak vždycky kolem držáků, jako jsou David Limberský nebo Daniel Kolář, vyrostou noví hráči jako třeba Tomáš Hořava nebo Patrik Hrošovský.

Na druhou stranu končící jaro ukázalo, že tým oživit potřebuje. Plzeň totiž slaví titul hlavně díky skvostnému podzimu, kdy nabrala rozhodující náskok, zatímco ve druhé polovině ročníku klopýtala.

Co by za ovšem ostatní týmy za takové klopýtání daly... Vždyť na podzim můžou do Štruncových sadů dorazit týmy jako Real Madrid, Juventus nebo Bayern Mnichov.