V Grenoblu starosta povolil nošení burkin na plovárně. Je před volbami

Již čtyři roky ve městě Grenoblu bojuje sdružení Občanská aliance za práva muslimských žen. Ta ale nejsou ve Francii nijak pošlapávána, stát na vyznávané náboženství nebere ohled. Francie má jako princip heslo „Volnost–Rovnost–Bratrství", známé „Liberté–Egalité–Fraternité". Komentář Grenoble 17:19 16. června 2022

Podle státního zástupce ale na vyznávané náboženství bere ohled právě zmíněná Občanská aliance, která je podezřelá z toho, že vede seznamy spoluobčanů podle etnické příslušnosti, podle vyznání a podle politických názorů.

Proč muslimské ženy v Grenoblu hlasitě protestují? Jde o zdánlivou maličkost – o plavky. Chtějí chodit na plovárnu zahalené a nosit takzvané burkiny – burkiny nejsou žádné bikiny, ale kombinéza. Vypadá jako potápěčský úbor s kuklou, vylepšený sukní.

Slovo burkiny je odvozeno ze slova bikiny a ze slova burka – to je tradiční ženský oděv, zpravidla černý, zahalující i tvář ženy.

Politicko-náboženský manifest

Spíš než touhou po sportování je požadavek nošení burkin jakýmsi politicko-náboženským manifestem. Někteří muslimové ve Francii prosazují svou kulturu velmi radikálně.

Starosta města Grenoblu, ekolog Eric Piolle, jim vyšel vstříc a nošení těchto kombinéz pro muslimky povolil. Těžko říct, jestli jde z jeho strany o hluboké filozofické přesvědčení, nebo o předvolební kalkul – v Grenoblu je mnoho voličů muslimů.

Aby nové pravidlo nevyznělo jen ve prospěch muslimek, tak bylo doplněno povolením pro ostatní ženy pobývat na plovárně v plavkách i nahoře bez. Takové požadavky ale francouzskou společností neotřásají.

Cedulka s povoleným úborem

Na každé městské plovárně ve Francii je cedulka se zobrazením povolených plavek – jsou povoleny jen standardní plavky, zahalující jen malé části těla. Prospekt hlásá prostinké hygienické pravidlo: čím méně textilu, tím méně bakterií. Proto předepsané úbory. Komplikovaný úbor zakrývající celé tělo, krk a hlavu, se sukýnkou navíc, základům hygieny v bazénech odporuje.

Chtějí opravdu všechny muslimky nosit tento odznak své víry nebo příslušenství ke komunitě? Chtějí se opravdu všechny vyčlenit ze sekulární francouzské společnosti? Řídit se jinými normami? To není vůbec jisté, většina muslimů chce žít úplně stejně jako ostatní Francouzi. Existence takových plavek by mohla znamenat nátlak na ženy, které svou víru prožívají jen v soukromí a nemíní se jí ublíženě či agresivně ohánět, jak je to občas vidět.

Proti tomuto opatření v městských bazénech se postavili republikánci v Grenoblu, v jejich čele bývalý Chirakův ministr Alain Carignon.

I soud se proti starostově rozhodnutí ohradil – burkiny jsou podle soudců výrazem náboženského přesvědčení a jako takové nemají v městských plovárnách svoje místo. Městské bazény jsou veřejná zařízení, a proto se zde lidé musí chovat neutrálně a zachovávat princip rovnosti, obsažený v hesle, které je napsáno na všech budovách reprezentujících francouzský stát: Volnost–Rovnost–Bratrství.

Autorka je spisovatelka, žije v Paříži.