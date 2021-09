Konflikt mezi Francií a USA, jaký tu ještě nebyl

Mezi Francií a Spojenými státy, potažmo Austrálií, vznikl vážný konflikt. Francie odvolala z obou zemí své velvyslance, což je něco, co se ve vztahu s USA ještě nestalo. „Je to rána do zad, pohrdání, brutální, nepředvídatelné rozhodnutí,“ nechal se slyšet v sobotu francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian.

Komentář Moskva 10:15 21. září 2021