Rozpačité loučení Gabriely Koukalové

Bývaly to krásné doby, když vyhrávala a přitahovala k biatlonu další a další české fanoušky i dětské adepty tohoto sportu. Kdo tušil, že utrum přijde tak brzy po celkovém vítězství ve Světovém poháru a titulu mistryně světa a že se od ní někteří příznivci začnou odvracet…?

Přijde mi pošetilé vyčítat nejlepší české sportovkyni loňského roku, že nezávodí a závodit (minimálně zatím) nebude. Lýtka si sama úmyslně nenamohla, psychické problémy si také jistě nevysnila a nevymyslela.

'Nedokážu si představit, že bych se ještě někdy vrátila.' Koukalová nebude startovat ani v další sezóně Číst článek

Ostatně, i kdyby najednou ukončila kariéru jen proto, že už ji biatlon nebaví a chce se věnovat něčemu dalšímu, byla by to její volba. My bychom ji měli respektovat. Tak jako to respektovali a respektují Němci u Magdaleny Neunerové, která přesně tohle udělala před časem v 25 letech.

Gabriela Koukalová má jistě plné právo si rozhodnout i to, jak o důležitých momentech své kariéry informovat. Ale zároveň se nemůže divit, pokud ten způsob vzbuzuje v ostatních údiv, rozpaky nebo dokonce podezření z kalkulu.

Například o ukončení olympijské sezóny měla jasno už v závěru roku. Prohlášení ale chtěla odkládat do nejzazší možné chvíle, až ji předběhl bulvár, a ona ho musela uspíšit.

O vynechání následujícího ročníku Světového poháru jsme se dozvěděli z akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, při které sbírala odpadky u potoka v Hořovicích.

Zatím jediný rozsáhlejší rozhovor o svých zdravotních i psychických potížích poskytla lifestylovému magazínu a byla to do jisté míry propagace její knihy, která má za pár dní vyjít.

Pro jistotu ještě jednou: má plné právo to dělat právě takhle. Ale… Přijde mi, že osobnosti jejího formátu by slušelo něco jiného.