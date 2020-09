Červené krevety a boj o sicilské rybáře

Už téměř tři týdny drží Libye v zajetí 18 sicilských rybářů. Libyjský vojevůdce generál Chalifa Haftar odmítá Sicilany vydat, dokud Itálie nepropustí čtyři libyjské fotbalisty, kteří byli na Sicílii odsouzeni na třicet let za pašování lidí. Komentář Palermo, Tripolis 9:57 22. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Garnáti jsou velmi cenění: na trhu se za ně platí 50 až 70 eur za kilo. Jejich vysokou cenu vysvětluje skutečnost, že se vyskytují jen ve specifických oblastech Středozemního moře a ve velké hloubce | Foto: Patrik Rozehnal | Zdroj: Český rozhlas

Všechno začalo výpravou za krevetami, která špatně skončila. Rybáři se dostali do libyjských teritoriálních vod, a byli bez milosti zatčeni a uvězněni v Benghází. Rozjelo se vyjednávání mezi oběma státy, ale když Libye navrhla výměnu vězňů, Itálie ji obvinila z vydírání, na které prý v žádném případě nehodlá přistoupit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Veronika Lefrancois: Boj o sicilské rybáře

Není to poprvé, co se italská vláda musí potýkat s podobným problémem. Už od 90. let, kdy ve Středozemním moři vypukla takzvaná „válka o červené krevety“, byly často italské rybářské lodě zadrženy a konfiskovány v Libyi. Za posledních 25 let došlo přinejmenším k 50 takovým incidentům, během kterých se někdy střílelo a tekla i krev. Obvykle ale rybáře, po několika týdnech vyjednávání, italská vláda vykoupila.

Vzácní garnáti

Pruh moře mezi Sicílií a Libyí je jen asi 300 kilometrů úzký. K tomu v roce 2005 Muammar Kaddáfí unilaterálně rozšířil libyjské výsostné vody z 20 na 120 kilometrů – to ale bylo jasné porušení mezinárodních zákonů. Od té doby do těchto vod italští rybáři snadno zabloudí v honbě za červenými krevetami.

Oblast je totiž na červené krevety (neboli garnáty) zvláště bohatá. Tito korýši jsou velmi cenění: na trhu se za ně platí 50 až 70 eur za kilo. Jejich vysokou cenu vysvětluje skutečnost, že se vyskytují jen ve specifických oblastech Středozemního moře a ve velké hloubce. Po celé Evropě však platí za jednu z nejvybranějších pochoutek středomořské kuchyně.

Hodnota krevet v posledních letech ještě stoupá s tím, jak klesá počet lodí, které se odvažují do jejich lovišť vyplout. Podle Libyjců cizí lodě, které loví v jejich vodách, představují invazi a plundrování přírodních zdrojů jejich země. A podle toho také s narušiteli nakládají.

Britské sladkovodní krevety jsou plné pesticidů a kokainu, zjistili tamní vědci Číst článek

Tentokrát celý incident ještě komplikuje požadavek na propuštění libyjských pašeráků. Jejich příbuzní pořádají v Benghází demonstrace a žádají, aby sicilští rybáři zůstali ve vazbě, pokud nebudou osvobozeni čtyři Libyjci.

Mezitím rodiny zatčených rybářů na Sicílii trnou strachem o bezpečnost svých blízkých, od kterých už skoro tři týdny nemají zprávy. Pokud si tedy v nějaké lepší restauraci dopřejete vzácné červené krevety, mějte na paměti, že kvůli nim sicilští rybáři riskují svou svobodu. Někdy i život.

Autorka je publicistka