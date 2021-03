Gibraltarská „operace svoboda“, oblast finišuje očkování

Evropa má svého očkovacího premianta. Gibraltar počítá s dokončením vakcinace svých obyvatel v několika příštích dnech. Do konce března by zámořské teritorium Spojeného království na jihu Pyrenejského poloostrova mělo proočkovat populaci starší šestnácti let i několikatisícovou přeshraniční pracovní sílu.

