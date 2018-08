Evropské nespojené mistrovství 7 sportů

Najednou mi vibruje kapsa. Zvoní telefon. „Dobrý den, tady Tomáš Kacovský. Prosím Vás, mohla by za vámi Mirka přijít?“ Ano. Kvůli zákazům pořadatelů si trenér olympijské vítězky shání číslo na novináře a volá mu, jestli smí Mirka Topinková-Knapková přijít na rozhovor.

Je první den mistrovství, 17 stupňů, prší. Je mi zima. Jsem na kanálu ve Strathclyde kdesi na jihovýchodě od Glasgow nešťastný z toho, jak na poměrně honosně vypadající akci nic nefunguje.

Přitom plakáty s logem Glasgow2018 jsou všude. Od letištní haly, přes informační tabule na dálnici, po centrum města. Je tady evropský šampionát, plánujte dopředu, co budete dělat. Dejte si pozor, budou uzavírky. Nepřehlédnete to.

Zatímco plavkyně Barbora Závadová si po pár dnech pochvaluje, jak tu všechno funguje, že je vše blízko a jak je o sportovce hezky postaráno, já mám jiné zážitky. Na rozdíl od ní totiž cestuju po různých sportovištích, které si každé žije svým životem. Možná je šampionát 6 sportů spojený místem, časem a logem (u sedmého sportu, berlínské atletiky, odpadá minimálně místo a částečně i čas), ale tím veškerá podobnost končí.

Vše funguje po svém – triatlon a veslování jsou zvláštně chaotické, naproti tomu plavání jde s přesností švýcarských hodinek, zrovna tak i dráhová cyklistika. Ale mezi jednotlivými sporty není žádný vztah. Schválně se zkuste organizátorů zeptat, jestli existuje autobus, který by fanoušky po skončení plaveckých závodů mohl převézt na velodrom. Ne, neexistuje. Ani není autobus, který by fanoušky dráhové cyklistiky vzal třeba na silniční časovku, aby to bylo v rámci jednoho sportu.

Ale jakmile tohle nespojení spojeného mistrovství odhalíte, další chyby se hledají těžce. Tisíce dobrovolníků v různých částech města se po pár dnech naučily správné odpovědi na vaše otázky a už zvládnou pomoci. Snaha dokázat, že to je správný projekt, který by se měl opakovat, je zjevná.

A možná to celé vypadá krásněji proto, že ze mě mluví dobrá nálada. Už dva dny neprší. Oteplilo se na 20 stupňů. A také už nepojedu do Strathclyde.

Dneska je ženský silniční závod, trasa vede napříč centrem Glasgow na předměstí a jinou cestou zase zpět = centrum totálně paralyzované. A teda místní mapičky, to je příběh sám pro sebe. pic.twitter.com/03xwnOCLN5 — Martin Charvát (@matycharvat) 5 August 2018