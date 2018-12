Z televizní obrazovky se půjčené peníze sypou jako z rohu hojnosti. Půjčováci tam chodí i ve dvou. Jeden je ošklivý, tlustý a zlý a ten druhý je krásný štíhlý a hodný. Oba půjčují. Ten tlustý zlý proto, aby si namastil kapsu a udělal ze mne blbce, kdežto ten druhý, ten krasavec, to je lidumil. Celé noci nespí, protože přemýšlí o mém blahu. Nad ránem na to přijde. Půjčí mi peníze!

Tuhle mi jeden takový telefonoval, byl z banky, že mi půjčí peníze.

„Já ale žádné peníze nepotřebuju,“ odpověděl jsem mu.

„Počkejte, počkejte. To není tak jednoduché. Vy si můžete koupit i to, na co nemáte a my vám na to půjčíme!“

„Chápu ten princip. Háček je v tom, že když na něco nemám, tak si to nekupuju.“

„Ale to byste teď mohl, s naší půjčkou. Víte co? Já vás navštívím a vysvětlím vám to.“

Vánoční radost a peněžní náklady

Odpálkoval jsem ho. Mám s tím zkušenosti. Moje banka mi například pořád cpe kreditní kartu. Taky pod tím argumentem, že si můžu koupit, co oči uvidí a zaplatit to až mnohem, mnohem později.

Pan bankovní poradce či paní bankovní rádcová se pak na mě dívají jako na méněcenného, když tak skvělou nabídku odmítám.

Je to zátěž z dětství. Babička mi jako ukolébavku zpívávala písničku s refrénem „já Pepíčka nechci, on je dlužen ševci“. Písnička pocházela ještě dávno z Rakouska, to žádné kreditní karty nebyly a za dluh se lidi styděli. Dnes je, jak čtu, zadlužený každý druhý, řečeno obrazně. Není divu, při té reklamě.

Nejvíc mě dostala reklama „Máte starosti s dluhy? My vám na ně půjčíme!“ Nebo ta jiná reklama, že když máte těch dluhů víc, jdete do banky a ona je stáhne všechny do jednoho pytle a je po starostech. Ve skutečnosti nemáte po starostech. Máte dluhy v pytli a vy tam jste s nimi.

Tyhle moje řeči jistě vyvolají hněv, hlavně mezi těmi, co dluhy mají. Ale co mám dělat, když mě mrzí, že se těch reklam na půjčky kolem Vánoc tolik vyrojilo? Vánoční radost není přímo úměrná peněžním nákladům… Tohle se jaksi málo propaguje, tak tu dělám takový malý záskok. Přeji pohodový advent!