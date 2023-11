Jak to má Greta s Hamásem

Švédskou ekologickou aktivistku Gretu Thunbergovou je v posledních týdnech hodně vidět. V Oslu demonstrovala proti větrným elektrárnám, v Londýně proti ropným společnostem a naposledy v neděli v Amsterdamu za ochranu klimatu. Přibyla ale jedna novinka. Byly to dva vstupy Grety Thunbergové do nyní žhavé debaty o Gaze. Komentář Praha 6:29 15. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Švédská aktivistka Greta Thunbergová během demonstrace v Amsterdamu | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nejdříve to byla v polovině října fotografie zveřejněná na bývalém twitteru, kde drží nápis „Stůjte při Gaze“, zatímco jiné dívky mají jiné vzkazy, jedna žádá „klimatickou spravedlnost“, jiná drží palestinskou vlajku s anglickým nápisem Svobodná Palestina či Osvoboďte Palestinu, třetí se hlásí k židovství i k podpoře Palestiny.

Podruhé to bylo tuto neděli na velké akci na podporu ochrany klimatu v Amsterdamu, kde se sešly desítky tisíc lidí. Greta pozvala na pódium dvě dívky, jednu z Afghánistánu a druhou z Gazy. Po chvíli na pódium nepozván vstoupil muž středního věku, vzal Gretě mikrofon z ruky a postěžoval si, že nepřišel na politickou akci, ale shromáždění za klima. Pak byl hned vytlačen z pódia.

Koalice témat

Ve skutečnosti to ale nebylo poprvé, co se Greta Thunbergová, již mnoho let veřejně vlivná osoba, nějak angažovala v izraelsko-palestinských záležitostech, a to, zjednodušeně řečeno, na protiizraelské straně.

Palestinská otázka se stala v „progresivních“ kruzích dávno pevnou součástí amalgámu klíčových témat, spolu s kritikou kapitalismu, ochranou klimatu, ochranou žen, sexuálních menšin a antikolonialismem, ať už to slovo znamená v blízkovýchodním kontextu cokoli.

Causa Palestiny je obvykle chápána tak, že kdo čelí Izraeli, je součástí národněosvobozeneckého boje. Jeho názory na rovnost žen nebo práva sexuálních menšin překvapivě nehrají roli, takže i Hamás může stát na správné straně dějin.

Jenže jsou tu tři problémy. Zaprvé nikomu nelze brát jeho názory ani právo je dávat najevo. Ale tak jako neznámý Nizozemec, i zastánci některých dílčích otázek mohou mít problém s tím, že jedna záležitost by se neměla stát rukojmím nějaké jiné.

Určitý problém přestavuje i skutečnost, že takto srostlice posvátných témat není výsledkem nějaké debaty, ale dogmatem, případně prostředkem přihlášení se k určitému vyznání. Greta tak spojila své erbovní téma s jiným a současně přijala určitý narativ – silný Izrael špatný, utlačovaná Gaza dobrá.

Proto nebylo možné čekat, že by na pódium pozvala také nějakou oběť Hamásu, třeba zachráněnou účastnici taneční party. Nebo snad dokonce Palestince, kterému Hamás zabil příbuzného. O výzvě k propuštění rukojmích, třeba právě žen, ani nemluvě. Znamenalo by to nebezpečně vybočit směrem ke složitějšímu obrazu světa.

Mlha nad Gazou

A do třetice je tu potíž s notoricky nejasnými pojmy. Mezi podporou práva Palestinců na svobodu a důstojný život a podporou hnutí Hamás leží relativně široká a dost mlhavá zóna, která ostatně mnohým vyhovuje. Příznivci progresivní levice mezi Hamásem, Gazou, Palestinci nebo Palestinou moc rozdíl nedělají. Není také jisté, co znamená svobodná Gaza nebo svobodná Palestina, nic z toho automaticky nevyplývá.

Svobodná od koho? A Palestina v jakém smyslu? I když si to každý nepřipouští, výzva k okamžitému příměří je za současných okolností totéž jako volání po setrvání Hamásu u moci. Logické by možná bylo veřejně vyzvat Izraelce, aby při zachování maximální opatrnosti co nejrychleji Gazu zbavili islamistické diktatury. To by ovšem byla větší utopie než uhlíkově neutrální světová ekonomika.

Autor je komentátor Českého rozhlasu