Klienti H-Systemu si u soudu ověřili, že za chyby se platí

S vidinou zisku nového bydlení vložili statisíce až miliony korun do projektu, který se z developerského relativně rychle proměnil v podvod. Inkasované peníze nebyly využívány pouze na výstavbu nových bytů a domů, ale mizely v jiných firmách a pochybných projektech. Nebylo divu, že se výstavba postupně zastavila, H-System se dostal do problémů a skončil v konkurzu.

Jak ukázal čas, různými zvláštními transakcemi a prodeji částí zbylého majetku za diskutabilní cenu se snižovala pravděpodobnost, že okradení klienti uvidí někdy zpátky podstatnou část zpronevěřené částky.

Nijak zásadně to nemění ani nejnovější rozhodnutí Nejvyššího soudu. Podle něj mají za svoje chybné rozhodnutí opakovaně zaplatit ti lidé, kteří se rozhodli sdružit do Stavebního bytového družstva Svatopluk a rozestavěné domy na vlastní náklady dobudovat. Nyní je mají do měsíce opustit. Tím mají umožnit správci konkurzní podstaty jejich prodej. Z inkasovaných peněz se mají uspokojit všichni věřitelé.

Za chybné rozhodnutí se platí

Pokud by k tomu skutečně došlo, mohli by se „těšit“ na částku v řádu tisíců korun. Větší naději na to, že by získali nějakou vyšší sumu, jim sebralo dění na začátku tohoto tisíciletí. Tehdy mělo zmizet kolem jedné miliardy korun. Kam, to se nepodařilo zjistit. Náhrady způsobené škody se nedočkají ani od bývalého šéfa H-Systému. Ten si už stihl odsedět 12 let ve vězení. Po jeho opuštění jen těžko zvládne splatit stovky milionů.

Na svobodě tak může pozorovat, jak se jím podvedení klienti téměř 20 let trápí a snaží vyrovnat s rozhodnutím, že důvěřovali jeho projektu. Někteří k tomu přidali další chybu. Pustili se do dostavby na základě příslibu konkurzního správce. Jak ukázal nejnovější soudní verdikt, neměli tento krok dostatečně právně ošetřený. Proto prohráli a měli by byty a domy opustit, aby mohly být prodány. Považují to za nespravedlivé.

Jiní klienti, kteří buďto neměli šanci postupovat podobně, nebo nevěřili tomu, že je to po právní stránce možné, mohou mít opačný názor. Podle nich může být výrok Nejvyššího soudu vnímán jako takový, který měří všem okradeným stejným metrem.

Byť těm, kteří z nejrůznějších důvodů stavět nemohli, nebere střechu nad hlavou po 20 letech. O ni přišli už v 90. letech, kdy H-System zkrachoval.

Pokud nezvrátí verdikt Nejvyššího soudu soud ústavní, zůstane pro všechny okradené klienty drsnou realitou, že za chybné rozhodnutí se platí. I když s dovětkem, že za některé opakovaně a různě bolestivým způsobem.