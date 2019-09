Jak se staráme o vaše soukromí? To je tajné

Už druhý kybernetický útok má za sebou ministerstvo zahraničních věcí. Tedy druhý, o kterém se veřejnost dozvěděla.

I tak se o zabezpečení resortu dál stará jeden konzultant – živnostník. Ministerstvo na jeho angažmá nevypsalo soutěž a mluvčí všechny dotazy odbíjí slovy o utajovaných informacích. Proč jsou „tajné“ objednávky veřejně vyvěšené v registru smluv, rovněž tají.

Je to drahé

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), pod kterého kybernetická bezpečnost spadá, měl od jara plné ruce práce se zpackanou výměnou ministra kultury, nejspíš proto k zabezpečení státních IT systémů zatím přispěl akorát myšlenkou, že se to finančně nevyplatí.

Konkrétní čísla, kde jsou peníze potřeba, jsou – překvapivě – tajná.

Drahé by bylo i posílit Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, a tak místo 48 nových zaměstnanců jich dostane jen osm. Že je to tragicky, málo naznačuje i fakt, že se hesla celé řady úředníků nebo soudců roky válela na internetu, aniž by se tím kdokoli zabýval.

Že jde o reálný problém, ukazují případy ze zahraničí - od ukradených daňových záznamů v Bulharsku, přes uniklé biometrické údaje Britů až po paralyzované samosprávy v USA. A útok „vyděračského“ programu už zažila i nemocnice na Rokycansku.

Kromě zjevných děr v systémech se úřady potýkají i s nepořádkem při správě osobních informací občanů. Jak vyplynulo z tiskové zprávy Úřadu pro ochranu osobních údajů, ministerstvo vnitra v desítkách tisíc případů (nejde o překlep, konkrétně šlo o 95 555 přešlapů) pustilo úředníky a exekutory k informacím, na které neměli nárok. Jeden úřad proto druhému vyměřil pokutu přes milion korun, zákonodárci ji ale úpravou zákona zrušili: nově není možné úřady za úniky osobních údajů trestat.

Ministr Hamáček má pravdu, že náprava bude drahá. Česká veřejná správa se v letech minulých zapletla do řady nevýhodných a předražených IT zakázek, kdy se navíc smluvně uvázala jedinému dodavateli, který ji nyní drží v hrsti.

Ukázkovým příkladem je daňový systém ADIS: zastaralý a jen těžko udržovatelný program představuje pro všechny své díry bezpečnostní riziko, jež v dohledné době nepůjde úplně eliminovat. Řešením tedy je vybudovat systém nový, Česko se ale nejdřív bude muset vyplatit z područí IBM, což bude trvat až do roku 2023.

Přitom ve státních systémech, jako je ADIS, leží citlivé informace o všech občanech Česka - od daňových přiznání živnostníků až po záznamy o manželích a dětech.

Argumentem není ani to, že lidé běžně své osobní údaje sdílí s kdekým. Účet na facebooku nebo instagramu můžete snadno zrušit, o svých záznamech z moci úřední ale nerozhodujete.