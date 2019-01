Bundestag hackli, my budeme další

Kybernetická bezpečnost české poslanecké sněmovny je ve dvou stránkách obecných doporučení. Že komunikaci tuzemských poslanců zatím nikdo nenaboural, tedy spíše znamená, že za to nikomu nestála, než že by to nešlo.

Komentář Praha 16:00 4. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít