Zeman přemýšlí o tom, čím ještě překvapí – možná novým předsedou Ústavního soudu

Miloš Zeman býval opakovaně kritizován za to, že jako prezident republiky nebyl v posledních měsících příliš aktivní. Vzhledem k jeho zdravotním problémům se předpokládalo, že do vypršení mandátu se od něj už nějakých zásadních kroků nedočkáme. Realisté upozorňovali na to, že Miloš Zeman může překvapit. Jakým způsobem, o tom se spekulovalo. Komentář Praha 16:30 12. prosince 2022

Například v souvislosti s možnou amnestií, kterou by uzavřel svoji prezidentskou éru. Jejím rozsahem by mohl zbavit problémů s trestním stíháním také některé lidi z jeho okolí. V rozhovoru pro Český rozhlas to hlava státu popřela. Amnestie se nepřipravuje, a tudíž nebude ani vyhlášena.

Miloš Zeman si vystačí s udělováním milostí. I bez plošné amnestie tímto způsobem dokázal poškodit svoji pověst.

Konkrétně tím, že omilostnil člověka ze svého okolí, tedy ředitele Lesní správy Lány Miloše Baláka. Podle názoru prezidenta se ničeho špatného nedopustil a nezpůsobil žádnou škodu.

Soud dospěl k jinému závěru. Podle pravomocného verdiktu se měl Balák dopustit manipulace s veřejnou zakázkou. Za to byl odsouzen na tři roky vězení a k téměř dvoumilionové pokutě.

Postup vůči Balákovi byl v rozporu se Zemanovým prohlášením, že milosti bude udílet jen ze závažných zdravotních a humanitárních důvodů. Nelze vyloučit, že do konce Zemanova mandátu budeme ještě svědky nějaké další kontroverzní milosti.

Veřejnost v napětí

Z aktivit prezidenta, které mohou vyvolávat pochybnosti, to nemusí být zdaleka všechno. Hlava státu si i nadále pohrává s myšlenkou jmenovat předsedu Ústavního soudu. V rozhovoru pro Český rozhlas Miloš Zeman řekl, že o tom bude uvažovat.

Pokud o tom bude přemýšlet a bude své myšlenky konzultovat, mohl by dospět k tomu, že to není dobrý nápad.

Pavlu Rychetskému vyprší mandát až v srpnu příštího roku. Nově zvolený prezident či prezidentka se ujme funkce na začátku března. Bude mít dostatek času nástupce Rychetského vybrat.

Tím spíš, že ho nebude muset hledat někde na ulici. Vybírat může pouze z ústavních soudců. Takže okruh možných kandidátů je poněkud omezený.

Neexistuje tudíž pádný důvod, proč by měl Miloš Zeman svému nástupci tuto možnost sebrat. Navíc je pravděpodobné, že by tento krok neměl dlouhou platnost.

Je téměř jisté, že nová hlava státu by Zemanovo rozhodnutí změnila. Proto uvažování o jmenování nového předsedy Ústavního soudu může být ztrátou času.

Přesto je pravděpodobné, že současný prezident bude v následujících týdnech udržovat veřejnost v napětí. Až do začátku března tak bude existovat možnost, že nástupce Pavla Rychetského budeme znát dříve, než se na Hradě objeví nový prezident.

Zkrátka se názorně ukazuje, že Miloš Zeman dokáže překvapit už jenom tím, že přemýšlí o věcech, které jsou těžko představitelné. Také kvůli tomu, že vyžadují velmi kreativní přístup k výkladu ústavy.

Autor je komentátor Českého rozhlasu