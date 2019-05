Tehdy sice myslela post ministra pro lidská práva, ale ten se povětšinou prolíná s vládním zmocněncem pro lidská práva, za různých vlád býval instalován prostě jeden nebo druhý. A o zmocněnci se vždy mínilo, že je to takový menší ministr.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ondřej Konrád: Zmocněnkyně za odměnu

Ostatně sídlící ve Strakově akademii a s menším úřednickým aparátem. Plus tamtéž předsedající pětadvacetičlenné Radě vlády pro lidská práva. Které se ovšem za leckterých premiérů ocitaly v příslovečné pozici Popelčině.

A těžko si představit, že by nějak extra ležela na mysli také současnému kabinetu. I když se od pondělí stala jeho lidsko-právní zmocněnkyní právě ona paní Válková. Zřejmě za dva roky změnivší na potřebnost úřadu názor takříkajíc zgruntu.

Historická volba

To by sice mohlo vyhlížet nadějně, ale spíš byly od momentu, kdy s návrhem na paní Válkovou vyrukoval předseda vlády, slyšet zásadní námitky, anebo aspoň ironické poznámky. Například k tomu, že se by se historicky poprvé měla ujmout této funkce někdejší členka KSČ, tedy strany, která měla dupání po lidských právech za svaté právo.

A že se paní Válková k problematice stavívala spíše netečně, neb je podle ní u nás o lidská práva dobře postaráno, což, dodejme, vidí ale úplně jinak někdo narozený do romské rodiny třeba ve Šluknovském výběžku.

A také že to připomíná nechvalně známý výrok Válkové ještě coby ministryně: že se Čechům za protektorátu moc nedělo. Nu a konečně – řada občanů vidí novou zmocněnkyni coby vysloveně oddanou Andreji Babišovi, který ji sice druhdy nemohl po roce a dvou měsících dál držet v čele resortu spravedlnosti, hlavně pro její spory s podřízenými a nechuti koaliční ČSSD, a tak ji nyní aspoň odměňuje oním poloministerským místem.

Priority výhradně ušlechtilé

Sociální demokraté pro ni ani tentokrát nejevili nadšení a minulé pondělí chtěl vicepremiér Hamáček nejprve vědět, jak bude Válková zvládat funkci vedle mandátu poslankyně a předsednictví petičního výboru. A zřejmě se – jak jinak – dočkal ujištění, že výborně, žádný strach.

Vláda jmenovala Válkovou zmocněnkyní pro lidská práva. Poslankyní chce zůstat Číst článek

A ruku na srdce, i když je jaksi od podstaty ČSSD otázce lidských práv blízko, post, který řadoví občané nevnímají ani periferně, asi sociálním demokratům nestojí krátce před evropskými volbami za koaliční spor. Natož aby upozorňovali, že je sice ušlechtilé, hodlá-li paní Válková upřít pozornost na „tradičně ohrožené skupiny, děti, seniory nebo handicapované“, ale jaksi mlčí o občanech narozených třeba ve Šluknovském výběžku.

A už vůbec ne, že prý nepatří „mezi její priority možnost manželství pro všechny, tedy i homosexuály.“ Konec konců, jedněm i druhým se možná její optikou ani moc neděje. Stejně jako Čechům za války. A navíc jde přece o úplně zbytečnou funkci. Totiž teď už asi ne.