Přiblížil novoroční oběd prezidenta s premiérem jmenování Hladíka?

Stejně jako loni i letos přivítal na novoročním obědu prezident Miloš Zeman premiéra Petra Fialu. Byť jde o formální akci, mohli u slavnostního menu v obou případech řešit také složení vlády. Před rokem měli oba politici možnost doladit jmenování nového ministra zemědělství. Ten se na rozdíl od svých kolegů úřadu ujal s několikatýdenním zpožděním. Komentář Praha 16:30 3. ledna 2023

To způsobilo onemocnění Zdeňka Nekuly. Místo něj musel resort dočasně vést vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Zdeněk Nekula byl jmenován hned druhý den po novoročním obědu.

Také letos mohli premiér s prezidentem probírat změnu ve složení kabinetu. Konkrétně způsob ukončení přechodného angažmá Mariana Jurečky. Tentokrát ve vedení ministerstva životního prostředí. V jeho čele skončila na konci října ze zdravotních důvodů Anna Hubáčková. Tu měl hned od prvního listopadu vystřídat Petr Hladík. Na začátku nového roku zatím ministrem není.

Může za to korupční kauza v Brně týkající se manipulace s byty. Policie v této souvislosti prověřovala také Petra Hladíka. I když představitelé KDU-ČSL trvali na jeho nominaci, premiér ji o několik týdnů posunul. Čekal, jakým způsobem se bude případ vyvíjet a jakou roli v něm bude Petr Hladík mít. Po více než dvou měsících se zdá, že ne takovou, která by bránila jeho vstupu do vlády.

Provizorium i v lednu

Takže dočasný záskok Mariana Jurečky v čele ministerstva životního prostředí by v následujících týdnech měl skončit. Kdy konkrétně to bude, to záleží na prezidentovi republiky. Pouze on může nového člena vlády jmenovat.

Předcházet tomu musí návrh premiéra. V tuto chvíli je zřejmé, že ho se jménem Petra Hladíka hlava státu už obdržela.

Také novoroční slavností oběd mohl být příležitostí k tomu, aby výměna nakonec proběhla hladce. Miloš Zeman by neměl jmenování bránit. Přesto nelze čekat, že by Hladík následoval Nekulu. Druhý den po novoročním obědu se novým ministrem životního prostředí nestane. Prezident republiky totiž považuje za důležité se s kandidátem nejprve osobně sejít.

Potom by provizorium ve vedení resortu mělo skončit. Přitom dočasné angažmá Mariana Jurečky mělo trvat maximálně měsíc. Později bylo prodlouženo do konce loňského roku.

Nyní je zřejmé, že bude pokračovat i několik dnů v lednu. Pokud nechce Miloš Zeman provizorium prodlužovat, neměl by příchod Petra Hladíka do čela ministerstva životního prostředí komplikovat.

Nedá se očekávat, že by se zachoval podobně jako při vzniku Fialovy vlády. Tehdy odmítal jmenovat ministrem zahraničí Jana Lipavského. Nakonec musel ustoupit a návrhu premiéra vyhovět.

Autor je komentátor Českého rozhlasu