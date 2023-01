Standardní rituál v nestandardní době

Jsou věci, o kterých se hlasovat nemusí. Nikdo nepochybuje, že vláda Petra Fialy nemá důvěru opoziční menšiny poslanců, ať už z hnutí ANO, nebo z SPD. Z průzkumů též víme, že ani většina občanů nebere středopravicový kabinet v ochranu. Tak tomu ale bývá skoro vždy: sotva volby prozradí vítěze a ten se nastěhuje do Strakovy akademie, začne paralelně s tím sílit opozice. Praha 16:30 17. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanecká sněmovna při projednávání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proto vehemence, s níž opoziční poslanci zažádali o druhé hlasování o vyslovení nedůvěry vládě v tomto volebním období, mohla překvapit.

Naposledy se vláda opřená o sto osm poslanců udržela v sedle na sklonku léta a nic nenapovídá tomu, že by se početní poměry v dolní parlamentní komoře změnily. Ostatně tím ještě před vánočními svátky argumentovalo i hnutí ANO, když odmítlo stejný záměr iniciovaný okamurovci.

Jenže nyní jsme uprostřed kampaně před druhým kolem prezidentských voleb, v nichž kandiduje Andrej Babiš. A jelikož Babišovým terčem ještě častěji než protikandidát Petr Pavel je Fialův kabinet, dá se považovat za přirozené, že mu jeho hnutí hodlá výčtem všech vládních skutečných i domnělých hříchů pomoci. Jedná se o využití Babišovy strategické výhody. Jeho soupeř není ani poslanec, ani partajní lídr a nemá ani stranickou nominaci. Zato Babiš může bojovat hned na několika frontách zároveň.

Fauly a arogance

Když ale odhlédneme od prezidentského klání, můžeme brát mimořádnou schůzi Sněmovny k nedůvěře jako běžný a nevzrušivý rituál. Jeho prostřednictvím si opozice zpravidla stěžuje na to, že je přehlížena a její návrhy bagatelizovány nebo rovnou odmítány. Ostatně záminkou dnešního jednání se stala pouhá nechuť koalice zařadit na minulou běžnou schůzi body, v nichž by se vedla rozprava nad neveselou tuzemskou energetickou, ekonomickou a sociální situací.

Ovšem proč ne? Proč by se tu a tam nemohli poslanci zeširoka a v souvislostech věnovat tomu, jak se v České republice žije lidem a funguje firmám? I Petr Fiala si z dob, kdy sám vedl nespokojenou opozici, jistě pamatuje, jak vítané pro něj bylo provést pomyslnou inventuru vládnutí. Právě proto, že koalice nemusí být nervózní z prohry, by si její členové mohli najít čas na rekapitulaci svých úspěchů a omylů. Předsednictví v Radě Evropské unie je za námi, tak padá i argument, že na podobnou debatu není čas.

Bylo by nepochybně vkusnější ji vést mimo prezidentské volby a za přítomnosti opozičního lídra, jakkoliv je jeho neúcta k výkonu poslaneckého mandátu, projevující se soustavnými sněmovními absencemi, dobře známá. Parlament je tu od toho, aby se v něm vedla politická diskuse, nejde o pouhý automat na zákony. Na to ale bohužel zapomene každá vládní většina, sotva se chopí kormidla. Stejně jako na ušlechtilá předsevzetí, jak zvedne laťku politické kultury.

Místo toho co chvíli sledujeme koaliční buldozer a opoziční obstrukce kvůli kdejaké prkotině. Právě ty by měly být omezeny chystanou novelou jednacího řádu Sněmovny. Časově zúžit diskusní příspěvky nebo zatnout tipec dlouhým monologům při probírání programu schůzí by určitě šlo a možná i chodu parlamentu prospělo, hlavní problém to však nevyřeší. Je jím trvalá vzájemná neochota si naslouchat a respektovat vůli a zájmy voličů hlasujících pro protilehlý tábor.

Je vypečenou hříčkou osudu, že férového zacházení se nejusilovněji domáhá hnutí, jehož předseda je fauly a arogancí známý široko daleko. Jenže poctivé nastavení parlamentního dialogu není důležité kvůli nějaké konkrétní straně, ale pro udržení důvěry občanů v zastupitelskou demokracii jako takovou.

Autor je politický analytik