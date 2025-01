Jakkoli Andrej Babiš upejpavě prohlašuje, že to bere s pokorou a volby jsou daleko, jde o vítaný doping. Představitelé hnutí ANO dokonce věří v takový počet hlasů, který by jim umožnil vládnout bez koaličních partnerů.

Mají k tomu oprávněné důvody? Předkládají tak úžasný a vyčerpávající program, že lidé prostě nemohou jinak, než se sebrat a hodit to Babišovi? Kdeže.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kateřina Perknerová: Hlavní a vedlejší role v soutěži o prvenství

Lídr ANO sdělil, že obsahově se odhalí až v létě, aby od něj nikdo neopisoval. Jeho strategie není postavena na propracované vizi ministerských agend. Ty by stejně jako premiér určoval většinově sám a podle aktuálního vývoje.

Častokrát jako v pohádce o pejskovi a kočičce, kteří pekli dort. Vrazil by tam to, co by zrovna bylo módní, tu nějaký ten stadion, jindy nové nemocniční pavilony, daňový bonus pro nízkopříjmové zaměstnance či podporu startupů. Jinak to ani u hnutí, které cílí zároveň na penzisty, matky samoživitelky, živnostníky i velkopodnikatele, dělat nelze.

4:05 ANO lanaří proruské voliče. Havlíček slibuje zrušit českou muniční iniciativu Číst článek

Proto největším trumfem Andreje Babiše není menu hnutí ANO, ale zkonzumované čtyři roky Fialova vládnutí. Donekonečna opakovaná teze o katastrofální správě země, diletantismu a nesplněných slibech dopadá na úrodnou půdu frustrovaných myslí českého obyvatelstva.

Lidé se v minulých letech opravdu měli mnohem hůř než za Babišovy předcovidové éry. Inflace jim uloupla třetinu úspor, reálné mzdy klesaly. Možná se teď situace lehce zlepšuje, ale společenský sentiment to nezvrátí. Lidé mají čtyřkoaličního kabinetu plné zuby, Petru Fialovi nevěří a těší se na změnu.

Kdo vlaje na konci pelotonu?

Z této nálady ovšem netěží jenom hnutí ANO. Příležitost vynést se na negativní emoční vlně vycítili jak Motoristé sobě napravo, tak komunisté nalevo.

A protože Petr Macinka i Kateřina Konečná akcentují národní a tradicionalistickou linku, v mnohém se jejich postoje překrývají. V ekonomických záležitostech stojí proti sobě, ale o ty v kampani až tolik nepůjde. Kdo bude zdatněji a uvěřitelněji brojit proti ODS, lidovcům a TOP 09, připíše si body.

Do sněmovní kampaně se vrátí téma antikomunismu. Vládní strany chtějí upozorňovat na ‚skrytou‘ KSČM Číst článek

V závodě o sympatie voličů na čelo pelotonu nestačí Šlachtova Přísaha a SOCDEM Jany Maláčové. V prvním případě jde o nedostatek lidí a absenci přesvědčivého lídra, ve druhém o marné hledání politické identity.

Zatímco Šlachta se v klidu může usalašit na kandidátce hnutí Stačilo!, které hodlá prosazovat referendum o vystoupení z EU a NATO, pro sociální demokraty by to měla být nepřekročitelná překážka.

A byť Miroslav Kalousek vzdal úsilí o comeback a do stranické politiky ve zbrusu novém dresu se vracet nebude, jiní chuť stále mají. Například bývalý uchazeč o prezidentskou kandidaturu Tomáš Březina. Nebo exčlen hnutí ANO a pražský lokální politik Vojtěch Ryvola.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku