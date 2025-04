Hnutí ANO chce být pro všechny. I když ho to ohrožuje

Strany jsou pro straníky, Občanské fórum pro všechny. S tímto heslem se snažilo Občanské fórum krátce po listopadu 1989 získat maximální podporu veřejnosti. V tu chvíli bylo pro všechny, kteří chtěli konec totalitního režimu a zavedení demokratického systému v tehdejším Československu. Takových tehdy byla výrazná většina. Jakou podobu by demokracie měla konkrétně mít, na to se názory lišily. Takže Občanské fórum logicky přestalo být pro všechny a relativně rychle zaniklo. Komentář Praha 16:30 9. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš hraje pinčes v rámci předvolebního setkání v pražských Řepích s členkou týmu pro správu sociálních sítí hnutí ANO | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na heslo Občanského fóra se v posledních letech snaží navázat hnutí ANO. Jeho předseda Andrej Babiš také tvrdí, že ANO je pro všechny a že chce lepší život pro lidi.

V čem by měl spočívat a na čem by měl být konkrétně založen, na to se názory rozcházejí. Logicky tudíž nemůže ANO reprezentovat drtivou většinu společnosti.

Od sněmovních voleb v roce 2013 jeho podpora postupně rostla a nyní se ustálila lehce nad 30procentní hranicí. Andrej Babiš by uvítal, kdyby byla ještě vyšší. Jeho ambice ale naráží na limity.

Ty vycházejí z toho, že potřebuje ve svých řadách udržet a také získat další příznivce, kteří mají na některé zásadní věci poměrně odlišné názory. Pokud bude prosazovat jeden vyhraněný, mohou ho opustit příznivci opačně jednoznačného postoje.

Bezpečnost vidí každý jinak

Názorným příkladem může být otázka zajištění bezpečnosti České republiky. Ta je založena na členství země v NATO. S tím velká část podporovatelů hnutí ANO nemá zásadní problém. Pokud chce Babiš lovit i v řadách radikálně naladěných občanů, tam s kladným postojem vůči Severoatlantické alianci může tvrdě narazit.

Výsledkem je snaha vyhnout se jednoznačnému stanovisku, jak naložit se zajištěním bezpečnosti této země. Toho využívá vládní koalice a snaží se ANO dostávat do momentů, kdy by se mělo jasně vyjádřit.

Ukázalo se to v okamžiku, kdy byla svolána mimořádná sněmovní schůze ke koncepci armády. Ta byla na návrh vládní většiny pro veřejnost uzavřená. Hnutí ANO se takovéhoto jednání odmítlo zúčastnit.

Na veřejnost to mohlo působit tak, že nejsilnější opoziční síle v zemi nejde o věcné řešení bezpečnosti, ale o jakousi politickou exhibici v přímém přenosu. A protože nemalé části voličů ANO na bezpečnosti země záleží, mohlo to nahlodat jejich podporu hnutí.

Každý den jiný názor?

Nejenom v otázkách bezpečnosti jsme svědky různých nejednoznačných výroků představitelů ANO. Někdy s odstupem pár dnů tvrdí něco úplně jiného.

Je to dáno snahou být pokud možno pro všechny, kteří jsou nespokojeni se současnou vládou. Naplnit tento cíl je však obtížně proveditelné.

Protože pokud často a zásadně měníte své názory, stáváte se méně důvěryhodnými a předvídatelnými. Takže vám lidé nemusí věřit, že chcete skutečně něco prosadit a že to myslíte vážně.

Potom se můžete dopracovat k tomu, že nejste pro všechny, ale postupně nemusíte být ani pro ty, kteří vás dosud podporovali.

