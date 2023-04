Hnutí STAN a jeho další padlý politik

Rezignace ministra školství, mládeže a tělovýchovy Vladimíra Balaše (STAN) byla nečekaná i očekávaná zároveň. Na jedné straně ji neprovázel žádný významný podnět, jak to tak bývá, aféra, skandál, chybný krok. Na straně druhé ale nepůsobil Balaš dojmem, že je plnohodnotným členem vlády. A vybrán byl před necelým rokem spíše náhodně za jedné z vnitřních krizí hnutí STAN. Na funkci se nepřipravoval a nevypadalo to, že by ho nějak výrazně bavila. Komentář Praha 6:30 24. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Balaš, ministr školství | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nějakými osobitými výsledky se také nemohl pochlubit, i když v odborné veřejnosti byla pozitivně hodnocena jeho snaha o jistý dialog, odborné vedení a kompromis. Každopádně rezignuje za viditelné demonstrace nespokojenosti vysokoškolských učitelů a přípravy mnoha reforem. Přitom byl často hodnocen jako ministr neviditelný a slabý. Trochu se čekalo, že bude vyměněn, až se hnutí STAN trochu zkonsoliduje a najde plnohodnotného kandidáta.

Svůj krok nicméně zdůvodnil zdravotními potížemi, s čímž těžko z lidského hlediska polemizovat. Objevily se nicméně hlasy, že jde jen o historicky velmi tradiční záminku, sám Balaš ji trochu zpochybnil, když si hodlá ponechat poslanecký mandát.

Přece, pokud se nemůže věnovat ministerské funkci, jak by chtěl, bude moci se věnovat poslanecké? Ta by přece neměla být jako nemocenská, odpočinková a okrajová.

Jeho nástupce Mikuláš Bek (STAN) vypadá jako podobný případ. Coby rektor prestižní školy a už nějaký čas člen vlády působí přece jen odborně i politicky lépe připraven.

Ve funkci evropského ministra byl ale podobně neviditelný, takže se zdá, že hnutí STAN opět jen lepí za plné plavby citelně protékající díru v lodi. To zase jen potvrdila původně zcela otevřeně probíraná úvaha, že jde zase jen o provisorní řešení.

Co to vypovídá o hnutí STAN? Co bylo mnohokrát řečeno, že jde o nedokončený subjekt, který vznikal zdola a třeskutý úspěch mu zabránil zabývat se svou vlastní strukturou.

Chybí mu jasné vedení na centrální úrovni, už se skoro pozapomnělo, že jeho předsedou je Vít Rakušan, který je mnohem více viditelný jako ministr vnitra. Na svou stranu zjevně nemá čas ani kapacitu.

Co chybí STAN nejvíce a co se nyní ukazuje znovu v plné síle, je odborné zázemí a bohatý personální rezervoár pro všechny oblasti aktivit vlády. Není to jistě jen problém STANu, všechny politické subjekty ho mají. Ty tradičnější možná o něco menší.

Profesionalizovat a hlavně pospojovat

Ale vzpomeňme jen hegemona minulé vlády, dnes opoziční hnutí ANO, které mělo na obsazení kabinetu minimální vliv, protože vše řešil jeho majitel a předseda Andrej Babiš osobně z řad nečlenů hnutí. Jednu chvíli mělo ANO ve vládě pouze jednoho svého člena.

Stále tedy platí letité doporučení, že české politické strany by se měly profesionalizovat, a hlavně pospojovat, aby jich nebylo tolik a byly opravdu velké a vlivné, plné předem připravených politiků, schopných kdykoliv nastoupit na příslušný post.

Takové reformy se těžko dělají za pochodu a ještě při vládní odpovědnosti. Připomenou se ale neprodleně, jak se nečekaně uvolní nějaký další důležitý post.

Autor je komentátor Českého rozhlasu