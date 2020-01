Jágrův ‚hokej v chůzi‘ na extraligu stačí

Za měsíc mu bude 48 let a ví, že rychlost už nemá. Hokejista Jaromír Jágr to ale dokáže dohnat jinak a stále patří k tomu nejlepšímu, co česká extraliga nabízí. A přemýšlet se dá i tak, jestli to není trochu ostuda pro českou nejvyšší soutěž. Komentář Praha 16:51 13. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr | Foto: Stringer | Zdroj: Reuters

„Měli jsme zraněné hráče, potřebovali jsme doplnit sestavu, jinak bych hrát nešel. Šel jsem to zkusit. Rychle jsem nebruslil, prochodil jsem to,“ tvrdil Jágr po zápase.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Už nemám na to bruslit s hráči, říká Jágr. Jeho ‚hokej v chůzi‘ ale na extraligu stačí

Jak sám říká, bylo to prý v chůzi, i tak to ale „stačilo“ na dva góly a dvě asistence. Jaká je tohle vizitka pro extraligu?

„Obrovský klobouk dolů před ním, protože aby byl v jeho letech nejlepší na hřišti, to je ponížení pro nás všechny. Ať je to hokejista jakýkoliv, tak by neměl být nejlepší na hřišti,“ nechal se už dříve slyšet liberecký Michal Birner.

Jágr zvládl tři ze čtyř bodů v přesilovkách, během kterých tráví na ledě hodně času, na druhou stranu nutno říct, že se vrátil po zranění a šest týdnů nehrál soutěžní zápas.

Je to můj názor, hájí Jágr návrh na uzavření hokejové extraligy. Fanoušci Sparty na něj pískali Číst článek

„Profesor Kolář mě upozornil na to, že mě to bude bolet. Posledních deset let už chodím zápasy jen odchodit, už nemám na to bruslit s hráči,“ říká k tomu Jágr a dodává, že svůj styl hry musí přizpůsobit fyzické kondici i případným drobným zraněním.

V této sezoně odehrál přes 20 zápasů a má skoro bod na utkání. Jen pro představu: Gordie Howe, který hrál až do svých 52 let, zvládl v současném Jágrově věku přes sto bodů ve WHA, tehdejší konkurenci NHL. Howe hrál v pěti dekádách, Jágr se k tomu samému blíží.

„Vím, že první zápas jsem odehrál v roce 1988, teď už je 2020. Utíká to, ale doufám, že pár zápasů ještě dám,“ říká v únoru osmačtyřicetiletý extraligový hokejista.

Góly dává od 80. let

Poprvé se Jaromír Jágr v nejvyšší domácí soutěži trefil ještě v době, kdy se jmenovala Československá hokejová liga a v televizních novinách byla hlavní zprávou návštěva Nicolae Ceaușesca v Sovětském svazu.

4. října 1988 upravil tehdy šestnáctiletý Jágr konečný stav zápasu Kladna s Pardubicemi na 4:4. V brance soupeře nestál nikdo jiný než Dominik Hašek. Do konce sezony se Jágr - včetně play-off - trefil ještě sedmkrát. V dalším ročníku už nasázel 30 gólů a o další rok později slavil s Pittsburghem v NHL zisk Stanley Cupu.

Jágr se pak do české extraligy vracel i během kariéry v NHL, a to v období výluk. V sezonách 1994/95, 2004/05 a 2012/13 zvládl během 62 zápasů nastřádat 43 gólů. Do statistik nejvyšší české soutěže se tak zapsal v pěti různých dekádách.