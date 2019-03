Hokejová kultura level nekonečno

Play-off se v domácí nejvyšší soutěži teprve rozjíždí a už to vře. Kromě toho, že se umí poprat třeba pánové Výtisk a Jarůšek, jsou tu mnohem nepříjemnější věci. Plzeň bude bojovat o postup v podmínce a doufat, že z hlediště nepřiletí lahev nebo plechovka, na tiskových konferencích po zápasech Vítkovic bude zase ostravský mediální tým doufat, aby náhodou nepřiletěla otázka od konkrétního novináře. Komentář Plzeň, Ostrava 15:13 12. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci Škody Plzeň | Foto: Milan Podpera | Zdroj: www.hcskoda.cz

Emoce ke sportu patří, ale vržená lahev na led po rozhodčím ne, na tom se snad shodneme. Pro hokej je možná teď dobře, že je ve stínu nějakého pacienta z plzeňského fotbalového kotle, který světlicí na Letné zranil nezletilou dívku. Ale nemusíme vlastně jezdit daleko – stačí po D5 na západ. Kam? Do Plzně.

Pokuta a podmíněně uzavřený stadion. Hokejová Plzeň pyká za chování svých fanoušků Číst článek

Finanční trest za vhazování čehokoli na led a k tomu další postih za to, že si lze na stadionu koupit plechovku. To máme 170 tisíc korun, celkem slušný trest, ale říkám si, jestli už opravdu není na čase zavřít stadion. I na ten jeden zápas.

Na druhou stranu to samozřejmě víc odnesou hráči, kteří už teď vlastně podmínkou pro fanoušky dostali dost velký trest. Kromě toho, že budou spoléhat na Kováře s Gulašem, se asi často kouknou za sebe nad střídačku, jestli něco nepřiletí na led a rozhodčí náhodou nebude muset jezdit na zápasy v autíčku jako papež.

Je to všude stejné, argumentovalo pár fanoušků, když jsem nařkl plzeňský hokejový kotel ze zbytečných vulgarit během předzápasového programu v Karlových Varech. Myslím, že ten dobrovolník v obleku maskota Energie nemusí poslouchat, že jeho matka je – mírněji řečeno - stará prostitutka. Kromě slov ale teď na led přilétly i věci, co něco váží, ne jen tohle hrdinné sprosté plácání.

Slova naštěstí stačila trenérovi Vítkovic Jakubu Petrovi. A to i přesto, že měl po ruce bytelný mikrofon. Nevím, co Ondřej Kuchař, kterému kouč odmítl odpovědět, napsal. Ale působí na mě až děsivě ta kooperace s mluvčím a ujištění se, jestli to je ten chlapec, který nám v novinách tak uškodil. Asi ano. Takové play-off nechci…

…ale můžete se mě ptát na co chcete, jen po mě, prosím, neházejte lahve!

‼️ | Vyjádření HC Škoda Plzeň k rozhodnutí předsedy DK ELH

Tisková zpráva: https://t.co/j1yxFnlTDq @telhcz #telh — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) 12 March 2019