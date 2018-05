Hokejový šampionát začal. Ale jenom trochu

Myslím tím fanoušky, samozřejmě. Na ten most z Malmö do Kodaně vidíme z balkonu, ale není zas tak blízko, abychom na dálku mohli pozorovat, kolik žlutých dresů míří do hlavního města. Musí nám stačit pohled na pasoucí se krávy a přistávající letadla.

Kolem haly už je to ale žlutější, zóna pro fanoušky mi přijde trochu chudší než na jiných šampionátech. Paříž nepočítaje, tam pro jistotu po útocích zpovykaných lidí napříč Francií čítala zábava pro fanoušky stánek s kebabem. V Kodani je typický dánský hot dog.

Ještě dvě hodiny před úvodním vhazováním mistrovství světa byla spousta věcí ještě tak nějak rozdělaná. Přitom to byly drobnosti, jako samolepka na schodech, která na nich mohla být už týden. Ale nejsem organizátor, třeba to tak mělo a má být. Ale ani tak to není zatím úplně ono.

Možná se to celé změní, až dorazí čeští fanoušci. Když píšu tyhle řádky, je tady v Kodani půl hodiny po půlnoci, minimálně jeden z autobusů s českými fanoušky je právě teď někde u Berlína a míří do Dánska. A tak nějak tuším, že hned budu mít námět na další téma hokejového zápisníku. Bude mít přesně tři slova a bude to otázka.

Kolik stojí pivo?