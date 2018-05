Rychlé referendum: Hulíš? Ne, díky. Proč?

Jestli chcete vystoupit z Evropské unie, mám pro vás jeden tip. V dánské Kodani je minimálně pár hektarů, kde je obyvatelům úplně jedno, že se nedaleko hraje mistrovství světa v hokeji. Christiánie – to je svobodné město, které si udržuje svoji tvář i přes volný přístup mezi barevně počmárané zdi. Svobodné tak, že kouření marihuany se tam snad i doporučuje. Christiánie, Kodaň 7:10 19. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Christiánie se považuje se za místo, které není součástí Evropské unie | Foto: František Kuna

Jestli budete v Kodani, tohle místo nesmíte minout. Od sedmdesátých let, kdy v téhle části města zrušili kasárny, obsadili místo hipíci. Není to tak, že to tam vypadá jako v televizních záběrech z Woodstocku, ale na druhou stranu to od slavného festivalu nemá daleko. Minimálně myšlením. S tím rozdílem, že festival v USA byl jen na pár dní. V Christiánii lidé prostě žijí.

Ven prakticky nevychází a považují se za místo, které není součástí Evropské unie. Jeden místí, který mi říkal, že uvnitř žije 6 let, nazval okolní svět horskou dráhou, lunaparkem, cirkusem. Nikomu svůj názor nenutí, žije si po svém. V Christiánii se místní živí třeba pořádáním koncertů a nemalou část příjmu jim zajistí turisti. Ale nechtějí tam být jako v zoo. Když vytáhnete mobil a chcete fotit, můžete narazit. A minimálně na jednom místě je to pochopitelné.

Drug free zone

Představte si farmářské trhy v Česku. Stánek vedle stánku, pestrá nabídka a za fotku vám tam nikdo hlavu neutrhne. Tady je to naopak pravděpodobné. Stánek vedle stánku, pestrá nabídka je ale jen v rámci jednoho stánku, jinak každý nabízí to samé. Marihuana, hašiš, skunk... A pak i mix! Prodejci v čistých rukavičkách se starají o své kostičky s měkkými drogami. Viděl jsem slečnu, která ceduli NO PHOTO ignorovala. Paní sedící na zemi jí slušně vysvětlila, že tohle není zoologická zahrada.

Zahrádku ale mají, klasickou. Nalejvárna pro turisty, nebojím se říct. A pokud si v Česku zvykáme už několik měsíců na nápisy se zákazem kouření v restauracích, tady minete jiný nápis – drug free zone.

Referendum o EU

Musím vypadat jako milovník kouření všeho možného, když v úvodu zvu do Christiánie a navazuji popisem nabídky. Ale tak to není. Ta rychlá debata v titulku je reálný rozhovor, který jsem podstoupil s jedním místním. Do you smoke? No, thanks. (významná pauza a stále natažená ruka s jointem). Why?

Moje je ta prostřední odpověď.

Alternativnější místo jsem v životě neviděl. Obyvatelé Christiánie si prostě jedou to svoje, berou se jako město ve městě, nebo spíš jako místo mimo Evropskou unii.

A zvládli to i bez referenda… Nelíbí se vám, že ČR je v EU? Z Prahy do Kodaně to letí hodinu a můžete tam hulit trávu…