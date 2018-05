Zhasnout a kravál. Hudba ke sportu jistě patří, ale ten mor v podobě hlasité hudební produkce za každou cenu je snad na každém hokejovém stadionu. Když k tomu zazní po českém gólu písnička z filmu Ať žijí duchové, rve to uši. Kodaň 6:26 9. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fanoušci na MS v Kodani | Foto: Grigory Dukor | Zdroj: Reuters

Zavolejte stráže, zbláznilo se páže. Na hokeji jsem tuhle písničku slyšel poprvé v Pittsburghu, kde hrála reprezentace přípravný zápas před Světovým pohárem. Vedle mě seděl Saku Koivu a velmi jsem mu záviděl, že neví, co halou úřadujících vítězů Stanley Cupu zní. Teď to hrají v Kodani.

Ono je to samozřejmě v pořádku. Kdo góla dáš, toho si píseň zazpívej, proč ne. Ale rád bych přišel na to, kdo stojí za rozhodnutím, hrát po českém gólu právě tohle. Na druhou stranu, neděje se to zatím tak často. To už je ale příliš sportovní zamyšlení.

Před zápasem je to ale ještě o malinkou horší. To halou zní Burlaci od skupiny Kabát, občas se ozve píseň Daniela Landy a k tomu přichází ten nejlepší okamžik pro fanouška. Když má v jedné ruce pivo a ve druhé vstupenku a poté, co s oddychem, že trefil sektor, hledá řadu 15 a sedadlo 46, v hale zhasnou.

A zhasnou na dlouho, aby na ledě vynikl videomaping, který nikdo nevnímá, protože hledá kombinaci 15/46. Samozřejmě je hudba tak nahlas, že případná komunikace s někým, kdo vám omylem zasedl místo, musí vypadat, jako když se baví, pardon, slepý s hluchým.

…kouří se jí z komínka!

Už jsem si zvyknul, ale děsím se jedné věci. Když někde na plese nebo zábavě zahrají písničku Jede jede mašinka, po prvních tónech mizím ven ze sálu. Útěk na toaletu nepomáhá, protože vždycky někoho napadne projet mašinkou za bar a do šatny a taky na záchod. Jak originální.

Aby nebyl Saku Koivu ochuzen, překladač na googlu tvrdí, že finsky zní prvních osm slov té písně takhle: ratsastaa koneen, polttaa sen savupiipusta.

Kombinace tohoto hudebního skvostu od party otylých chlapíků v lacláčích s tím, že by hala ještě zhasla, ve mně probouzí myšlenku na sebepoškozování.

Taky by se totiž mohlo stát, že bych opustil komentátorskou pozici a kolega Petr Kadeřábek by byl na reportování sám. A to by se mu jistě pořádně kouřilo z komínka.

Mistrovství světa - Skupina A (PLATNÉ K 9. 5. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 3 3 0 0 0 20:0 9 2. Švédsko 3 3 0 0 0 12:2 9 3. Švýcarsko 3 1 1 1 0 9:7 6 4. Česko 3 0 2 0 1 10:9 4 5. Slovensko 3 1 0 1 1 6:7 4 6. Francie 3 1 0 0 2 6:13 3 7. Rakousko 3 0 0 1 2 4:14 1 8. Bělorusko 3 0 0 0 3 2:17 0