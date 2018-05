Jedu z Royal arény do bytu jako každý den na šampionátu na koloběžce a přistihnu se, že si v duchu zpívám. Nečekejte žádnou prostonárodní píseň nebo nějaký aktuální hit. I když on je to hit vlastně hodně aktuální hit. V uších mi totiž zní, Hop Swiss, hop Swiss.

Kodaň 7:09 20. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít