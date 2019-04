Jak se slaví takový titul?

Tvrdí chlapi ve smradlavé výstroji. Na některých jsou vidět krvavé šrámy, mají za sebou tvrdé boje, které trvaly několik týdnů. Ale když na bruslích přešlapují na ledě zlaté konfety a na krku mají medaili stejné barvy, někteří působí jako prvňáčci, co jdou poprvé do školy. Neví, co je čeká. Neví, jak mají oslavit extraligový titul pro hokejový Třinec. Komentář Třinec 9:33 29. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Střelec vítězného gólu finále Ethan Werek | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Jedno slovo bylo v úvodu hodně důležité – někteří. Třeba takový trenér Václava Varaďa slavil titul s Třincem už jako hráč. A i když působil unaveně, na oslavy prý bude mít sílu. Tomu se dá věřit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 "Pěknej vlastňák," chválil fanoušek Třince Petra Vránu

Slavit prý umí každý, řekl mi Petr Vrána na ledě, když jsem si s mikrofonem vystál frontu s lidmi, co se chtěli vyfotit s mužem, který uspěl ve finále až na osmý. Opakuji. Až na OSMÝ pokus! A Vrána byl tak v rauši, že mu ani nemohlo vadit jedno popíchnutí od vlastního fanouška, jak hezký vlastní gól si dal.

Vladimír Svačina také několikrát třásl rukou soupeři a zatlačoval slzy po prohře ve finálové sérii. Třeba v roce 2011, když poprvé v historii vyhrál titul Třinec. Jenomže Svačina hrál za poražené Vítkovice. I v euforii ale říká, že si chce oslavy pamatovat. To je pochopitelné. Kdo by také chtěl dopadnout jako Slavomír Lener, který prý prospal oslavy po Naganu.

A pak je tu ještě jeden hokejista, který pár minut po zisku titulu přiznal, že neví, jak se to vlastně slaví. Brankář Šimon Hrubec ale už stihl naplánovat, jak vyrazí s pohárem do Vimperku a také domů a celé to zapije s kamarády.

Ale zaujalo mě v jeho odpovědích něco jiného. Nadhled. Prý by si titul asi víc užil nebo si ho vážil před narozením syna. Teď totiž ví o dost lépe, že vyhrál „jenom“ hokejový titul v extralize. Priority už má jinde a možná i proto byl tak v klidu.

Ale v pozápasovém rozhovoru mě u něj pobavila jiná věc. Trochu oklikou došla řeč na to, jak na tom byl s matematikou ve škole. Prý nic moc. „Já jsem slíbil paní učitelce, že se naučím počítat do pěti a pak půjdu vystřídat!“

Do tolika gólů ale Hrubec počítat nemusel. S počtem piv to už bude ale v následujících dnech chtít spíš velkou násobilku.