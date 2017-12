Pravda, jak jinak. Ono se totiž hlavou nebo rukama stojí na zemi velmi obtížně, ale jistě chápete tohle slovní spojení. Zní z šatny českých hokejistů a odráží případné přeceňování tří výher na turnaji, který skoro nikdo nenazýval Channel One Cupem. Tohle byla regulérní příprava na vrchol sezony – olympijské hry. Čechům vyšla. Ale raději klid. Nohama na zemi. Komentář Moskva 6:16 18. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Furch v brance národního týmu na Channel One Cupu. | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Dvě třetiny nevalného hokeje, pak obrat a nakonec tři vítězství. Čechům se jeden z turnajů evropské hokejové tour povedl jako už dlouho ne. Ale nebojte, cestou z Moskvy v letadle, odkud píšu a snad mi vydrží baterie, nelétají špunty od šampaňského. Dobrý pocit, výhry, zkušeně zahráli zkušení, to ano. Ale v klidu. Nohama na zemi.

Po pár letech práce s českým týmem se znovu proměnila obrana. Do Ameriky a Kanady odešli zkoušet štěstí ti, co by jinak českou obranu na evropské scéně vedli – Kempný, Rutta, Jeřábek, Šimek. Díru do světa zatím neudělali, reprezentaci mohou chybět.

Ale to nevadí, jsou tu jiní. Mistr světa Ondřej Němec dává klid, Jan Kolář si stabilně odehraje svoje. Zdravě sebevědomý sympaťák s plnovousem Adam Polášek, který nikdy nehrál ani mistrovství světa a rovnou by chtěl na olympijské hry. „Chci ukázat, že na mezinárodní scénu mám,“ přiznal klidným hlasem. Zůstává ale nohama na zemi.

Na Staromák!

Český tým porazil po sedmi letech Kanadu. Ano, neměla hráče z NHL. „Když jsme hráli proti Kanadě s hráči z NHL, tak jsme i my měli hráče z NHL. V tomhle si myslím, že se to vyrovnává. Samozřejmě je ten hokej trochu jinej,“ říkal v Moskvě brankář Pavel Francouz.

Jiné to bylo. Třeba na posledním Světovém poháru, kde měly oba týmy k dispozici to nejlepší. Kanada tam vyhrála 6:0. Po letech bylo příjemné vidět na ukazateli skóre českou a kanadskou vlajku s tím, že u tebe české bylo vyšší číslo. Garanci medaile a opakování Nagana to ale rozhodně nedává. Buďme nohama na zemi.

Pobavila mě historka o pražském průvodci, který cizincům na Staroměstském náměstí při výkladu historie jaksi opomněl zmínit popravu českých pánů, zato za historický okamžik tohoto místa považoval únor roku 1998, kdy se hokejová reprezentace vrátila ještě přes Pražský hrad a přípitek s Václavem Havlem se zlatem z japonské olympiády. Staromák, vlajky na zrcátkách aut, na obličeji, trubky v národních barvách. Bude to tu zase. Jen prosím – nohama na zemi.

Zavírám počítač, za chvíli budeme letadlem na zemi.