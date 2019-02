Odvolaný summit V4, Izrael a antisemitismus

Asi stejný, jako tvrdit, že se žádní Poláci na holokaustu nepodíleli. Oba případy patří do výkladní skříně hloupého ahistorismu, neboli snahy o úpravu dějin jejich vědomým překrucováním. Takový přístup může jenom rozdělovat. Svědčí o tom zrušený summit V4 s Izraelem.

Místo něj se v Izraeli uskuteční série dvoustranných jednání zbylých zemí Visegrádské skupiny. Ty se rozhodly nenechat si ujít šanci promluvit s cenným partnerem.

Izrael patří mezi špičku v oborech ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou. Disponuje nalezišti podmořského zemního plynu, který se společně s kyperským a egyptským plánuje dodávat přes Řecko a Itálii dále do Evropy. Pro Českou republiku je to také jedno z nejlepších odbytišť na Blízkém Východě.

Svou cestou do Izraele tedy ostatní státy visegrádské čtyřky prokázaly dvě věci. Za prvé, že s onou údajnou jednotou uskupení vzniklého původně jako možná alternativa vstupu do unie to není zase tak slavné.

Co vyslechne Orbán?

Polsko na akci nejede, ostatní ano, protože Varšavu výtečníci z Visegrádu pustili k vodě. Za druhé je zřejmé pochopení zbylých tří zemí V4, že jsou určité věci, které by jim jinak potenciálně výnosnou cestu neměly hatit.

Teď už jen zbývá doufat v dostatek státnického diplomatického umu, aby se nenechaly zatáhnout do problému, který se jich týká jen zprostředkovaně. V našem případě se musí obratně chovat premiér Andrej Babiš (ANO).

I ta malá část, která se nás ale týká, stojí za úvahu. Tak například už jen proto, že si na praktickém příkladu můžeme procvičit recept na dobré vztahy se zahraničními partnery. S těmi můžeme vyžít pouze v případě, že se dokážeme dívat pravdě do očí a bereme ohledy na skutečné dějiny.

Vůbec nejlepší je vyhnout se jakýmkoliv předsudkům a vyjadřovat se přesně. V otázce antisemitismu by měli mít všichni jasno, co antisemitismus je, a co není.

Označovat někoho nelichotivě, nebo ho přímo nenávidět proto, že je Žid, je antisemitismus. Kritizovat politiku státu Izrael antisemitismus není, pokud se odehrává na faktickém základě. Třeba v rámci výzev na zlepšení podmínek Palestinců v pásmu Gazy.

Mohlo by tedy být zajímavé sledovat, co asi tak za zavřenými dveřmi vyslechne kupříkladu maďarský předseda vlády.

Viktor Orbán totiž při svých opakovaných výpadech vůči miliardáři Georgi Sorosovi neopomíná zdůraznit, že je Žid. Čímž vlastně projevuje podstatu antisemitismu. Orbán totiž může tisíckrát legitimně nesouhlasit se Sorosem, který mu mimochodem kdysi z grantu platil studium, ale mělo by mu být jedno, jestli je Soros Žid nebo třeba Němec.

Na tomto příkladu je možné ukázat, že vztahy mezi lidmi a národy se mohou pohnout kupředu jen tehdy, pokud se vyhneme laciné paušalizaci, předsudkům a budeme brát vlastní historii vážně s jejími lichotivými i stinnými stránkami.