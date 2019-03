Obyčejný občan se vypraví do lesa a tam narazí na medvěda. Chopí se větve a začne se bránit jeho výpadům. Záhy se objeví strážce přírody a výletník si oddychne. Strážce je vyzbrojen kulovnicí a namíří směrem k místu, kde člověk bojuje s dravou šelmou. Až příliš pozdě si občan uvědomí, že ochránce míří na něho. Komentář Praha 11:49 20. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stavba rodinného domu (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

Tento absurdní příběh může posloužit jako výklad k okolnostem, za kterých se připravuje nový stavební zákon. Jeho návrh se bude během března nebo dubna projednávat na vládě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Holub: Stavební zákon proti občanům

Autoři zákona líčí, jak se díky novým paragrafům konečně zlepší podmínky pro nešťastné investory, kteří dnes trpí složitou byrokracií a čelí zlomyslným námitkám účelově vymýšleným pouze proto, aby oddálily nějakou prospěšnou stavbu.

Skvělé časy, které nastanou, až se přijme nový stavební zákon, popisuje František Korbel z advokátní kanceláře Havel & Partners. „Cílem je integrace stavebního řízení do jednoho úřadu, s jedním procesem zakončeným jedním razítkem, které bude i v případě jakéhokoliv rozporu se soudním přezkumem odbouchnuto do jednoho roku. Dnes je to klidně i deset let,“ uvedl právník Korbel v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Podnikatelé spojení s úřady

Lze tedy předpokládat, že všechny okolnosti stavby, od jejího vlivu na životní prostředí přes soulad s územním plánem až k technickým detailům, budou schváleny během pár měsíců. Případné soudní řízení to může prodloužit, zdržení však nebude zásadní.

Teď se tedy nabízí otázka, kdo jsou ti padouši, kteří během územního nebo stavebního řízení dávají neustále připomínky a přitom sledují pouze své účelové a jednostranné zájmy, jak je popsal jeden z autorů zákona.

Nejde jen o byrokraty, kteří snad mohou očekávat úplatek, pokud řízení urychlí. Viníkem jsou ti, kdo jsou účastníky řízení, tedy především obyčejní občané, kteří si nepřejí stavbu továrny, bytovky, supermarketu nebo parkoviště poblíž svých pozemků a neustále vymýšlejí námitky, jen aby se u nich v ulici nestavělo.

Jinými slovy, smyslem zákona nebude hájit práva obyčejných občanů před agresivním medvědem, v našem případě investorem, ale likvidace návštěvníka lesa, aby neublížil divoké šelmě. V tom je pochopitelná logika, i když není jasné, jestli opravdu sleduje veřejný zájem.

Okamžitě srovnat se zemí. Nový stavební zákon chce důrazně zakročit proti černým stavbám Číst článek

Argumentace právníka Korbela a investorů má totiž jednu zásadní slabinu. Není pochyb, že odpůrci staveb z řad místních občanů územní řízení zdržují svými námitkami. Kdyby se do toho nepletli, papíry se za rok seženou i podle platných zákonů. Nutno však připustit, že při některých stavebních řízeních obsahují námitky běžných lidí aspoň díl pravdy.

Zároveň platí pravidlo, že investoři obvykle ignorují jejich připomínky opřené o platné zákony a pravidla. Nekompromisně prosazují svou, klidně dotáhnou věc k soudu, a i když prohrají, prosazují stejný návrh s pomocí submisivních úředníků v dalším kole. Pak klidně může spor trvat deset let.

Návrh nového zákona by mohl pomoci, kdyby se postavil aroganci investorů a tedy umožnil během roku dojít k verdiktu, aby každý stavitel respektoval právo místních obyvatel na slušné bydlení. Teď se však zdá, že má být kladivem na obyčejné lidi. Mohou se bránit, nejpozději do roka je však podnikatelé spojení s úřady převálcují.