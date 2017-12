Hon na Saakašviliho

Ukrajinská tajná policie SBU v úterý v Kyjevě zadržela bývalého gruzínského prezidenta a oděského gubernátora Michaila Saakašviliho, údajně kvůli podezření ze spolupráce s kriminální organizací. S odkazem na policejní prohlášení o tom informoval například list Ukrajinska pravda. Komentář Kyjev 7:00 6. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michail Saakašvili po svém zadržení | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

Ukrajinská tajná služba SBU v úterý ráno v bytě gruzínského politika zahájila razii. Podle zdroje agentury Unian se vyšetřování týká financování protivládních mítinků, které politik na Ukrajině organizoval. Na podporu Saakašviliho se před jeho domem sešlo několik stovek jeho stoupenců, kteří se následně střetli s příslušníky bezpečnostních složek.

Podle agentury Unian několik lidí utrpělo zranění. Zajímavé je počínání samotného Saakašviliho: ten před komandem tajné služby uprchl na střechu osmipatrového domu, vyhrožoval skokem dolů a vykřikoval hesla typu „Porošenko je zloděj“ a „Lide, vyjdi do ulic!“.

Celé úterní rušné dopoledne v Kyjevě skončilo tím, že Saakašviliho příznivci svého lídra osvobodili z autobusu, jímž ho převážela tajná policie.

A z čeho ukrajinské úřady gruzínského exprezidenta viní? V neděli Saakašvili v Kyjevě uspořádal demonstraci za tzv. lidový impeachment Porošenka, které se zúčastnilo několik tisíc lidí.

Gruzínec u zrodu nové ukrajinské revolty?

Demonstranti provolávali hesla "Ne korupci, ne Porošenkovi" a "Banda do vězení". V tuto chvíli je bývalý gruzínský prezident v podstatě viněn z přípravy státního převratu.

Michail Saakašvili patřil k zahraničním politikům, které ukrajinský prezident Petro Porošenko krátce po svém zvolení přizval na Ukrajinu, aby pomohli rozbořit tamní korupční prostředí, jehož návyky si ukrajinský establishment přinesl už ze sovětského období a které nebylo a zatím ani není možné likvidovat.

Saakašvili a Porošenko spolupráci zahajovali jako vyložení souvěrci a osobní přátelé, jenže když se gruzínský exprezident na prosbu ukrajinského prezidenta stal gubernátorem důležité Oděské oblasti, velmi rychle zjistil, že jeho úkol skoncovat s korupcí a klientelismem mu znesnadňují, ba znemožňují samy kyjevské úřady. Želbohu, jak se on sám domnívá, s Petrem Porošenkem v čele.

Proto ze své funkce odešel, proto nakonec úterní pokřik o zloději Porošenkovi. Zajímavý jistě bude další vývoj: Saakašvili jak v neděli během demonstrace svého Hnutí nových sil, tak i dnes lidi vyzýval, aby vyšli do ulic a po osvobození z policejního autobusu i se svými příznivci skončil na legendárním Majdanu.

O třetím Majdanu se ostatně v zemi mluví už od skončení druhého, ale jeho možné rozpoutání se připisovalo Julii Tymošenkové. Ta je zatím vyloženě v pozadí a u zrodu nové ukrajinské revolty by klidně mohl stát Gruzínec. Otázkou je, komu a čemu by to pomohlo.