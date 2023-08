Hašek do Senátu? Není to špatný nápad!

„H0ašek na Hrad“ skandovalo se po hokejovém Naganu v roce 1998. Bylo v tom nadšení, přepjatost, ale i kousek národní sebeironie. Brankář prezidentem, to by bylo moc i na hokejový národ. Když se na to ale podíváme zpětně, musíme říci, že to nebyl úplně ujetý nápad. Komentář Praha 6:30 7. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová oznámila, že s Haškem jedná o kandidatuře za koalici SPOLU a že se pravděpodobně dohodnou | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

S Dominikem Haškem na Hradě bychom si byli bývali ušetřili prezidentského antiunijního excentrika Václava Klause, či desetiletí s fanouškem autoritářských režimů Miloše Zemana. Ano, legendární brankář by byl mnohem normálnější hlavou státu než zmíněné dva političtí narcisové.

Teď se politické angažmá Dominika Haška stává reálnou možností. Ne sice Hrad, ten je příliš vysoko a na pět až deset let má jiného nájemníka. Ale o kousek níž, jak v pražské geografii, tak i politickém žebříčku posazený Senát. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová oznámila, že s Haškem jedná o kandidatuře za koalici Spolu a že se pravděpodobně dohodnou.

První nabídka padla od KSČM

Překvapení to není. O kandidatuře mluvil Hašek už v dubnu. A jako zajímavost lze uvést, že nabídku měl už před třemi lety. Tehdy kritizoval šéfa národní sportovní agentury, exbrankářského kolegu Milana Hniličku, který fungoval ve službách Andreje Babiše jako šéf Národní sportovní agentury, za mizerné rozdělování peněz pro sport.

Vstup do politiky mu tehdy nabídl – podržte se komunista Vojtěch Filip, s tím, že by se mohl stát kandidátem KSČM. Hašek na to tehdy reagoval vtipně, že je asi první sportovec, kterému bylo po roce 1989 nabídnuto členství v komunistické partaji. Celé to byl ale spíš vtip, protože už tehdy bylo známo, že politické preference Haška jsou přesně opačné.

Nyní by tedy měl Hašek kandidovat za vládní formaci Spolu. Řada lidí bude zřejmě namítat, že jde o marketingovou kandidaturu a vysmívat se TOP 09, že nemají skutečné kvalitní politiky a sahají po celebritách jako populisté. Něco na tom samozřejmě je. Jenže v případě Haška opravdu jen něco.

Hašek se nejenže o politiku zajímá, ale je nyní i výraznou tváří podpory bojující Ukrajiny. Vystupuje proti startům ruských sportovců, kteří dělají reklamu na Putinův režim a jeho válku na mezinárodní scéně. A nedělá to, i přes některé, řekněme, prostší formulace, vůbec špatně. Rozhodně to od něj není žádný kalkul, ale upřímná snaha. V Senátu by rozhodně nemusel zahřívat v týmu Spolu střídačku, mohl by být platným hráčem.

Proti budou silní hráči

Otázkou je, jak se to má se šancemi na vítězství ve volbách. Hašek by měl kandidovat v některém z pražských obvodů. A v těch, kde se za rok uskuteční volby, by měl silné protihráče. Senátní křesla v nich nyní drží bývalí prezidentští kandidáti Jiří Drahoš, Pavel Fischer a Marek Hilšer, kteří zatím vítězili s obrovskou převahou, a pirát Lukáš Wagenknecht, což taky není žádné béčko.

Beznadějné to pro Haška není a bylo by svým způsobem půvabné, kdyby někoho ze jmenovaných porazil. Ale s uplatněním své přezdívky Dominátor to rozhodně mít snadné nebude.

I když Hašek možná neprožije za rok své politické Nagano, můžeme od jeho kandidatury očekávat alespoň oživení zájmu o Senát. A to se, vzhledem k tomu, že senátní volby nyní nepatří mezi voliči k nejpopulárnějším soutěžím, také počítá.

Autor je komentátor Hospodářských novin