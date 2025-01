Během pondělka ztratily největší americké technologické firmy na hodnotě neskutečný bilion dolarů. Nejvíce z toho výrobce čipů Nvidia, zhruba 600 miliard dolarů. Pro představu, český rozpočet by z takové sumy žil šest let. Pád kurzů akcií technologických firem, hlavně těch, které profitují z umělé inteligence, způsobila jedna pro laika nevinná zpráva: vývoj čínské AI aplikace s názvem DeepSeek byl řádově levnější než u amerických modelů. Komentář Praha 16:30 29. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Investoři sázejí na to, že rozvoj umělé inteligence bude znamenat trvale rostoucí poptávku po čipech (ilustrační fotp) | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Nastala nervozita, řetězová reakce a výprodej akcií. Na panice je vidět, jak je současný akciový trh křehký.

Tereza Zavadilová: Hoši ze Silicon Valley se musí snažit, aby doběhli čínskou aplikaci

Po vítězství Donalda Trumpa ve volbách se trhy nesly na vlně euforie, nejvíce právě technologické akcie a kryptoměny. Protože prezident se obklopil lidmi z této sféry a slibuje rozsáhlou deregulaci a masivní investice do umělé inteligence.

Černé pondělí

Teď přišla studená sprcha. Černé pondělí naznačuje, že burzy balancují na ostří nože: pamětníci připomínají takzvanou dot-com bublinu kolem milénia, kdy prudce spadly akcie internetových firem. To je jeden rozměr příběhu kolem DeepSeek.

Druhý je jeho reálný dopad na sektor, především výrobu čipů a výši investic do AI. Zprávu o čínském levném chatbotu nejvíce odnesly akcie Nvidie, největšího výrobce čipů na světě.

Akcie Nvidie přitom v posledních dvou letech vzrostly na desetinásobek. A to proto, že investoři sázejí na to, že rozvoj umělé inteligence bude znamenat trvale rostoucí poptávku po čipech.

Číňané do toho takříkajíc hodili vidle, když uvedli, že svou aplikaci vyrobili jen za zlomek výpočetního výkonu, zhruba o 90 procent levněji než modely jako ChatGPT. Technologické firmy jako Nvidia, Meta či Microsoft dávají stamiliardy dolarů do infrastruktury pro umělou inteligenci – a pokud by byla pravda, že ji lze vyrábět mnohem levněji, mohlo by se ukázat, že peníze utratily zbytečně a budou se odepisovat.

A nejvýkonnější a nejdražší čipy od Nvidie možná nebudou potřeba, nebo firmě přinejmenším klesnou marže. Navíc, čínský model je takzvaný open-source, tedy otevřený dalším vývojářům, kteří tak mohou na jeho bázi stavět projekty mnohem levněji, než kdyby je kupovali od velkých amerických hráčů. To jsou hlavní strachy investorů.

Třeba to bude mít pozitivní dopad

Na druhou stranu kauza DeepSeek může mít i pozitivní dopad. Například potvrzení technologického zákona, že se výpočetní výkon neustále zvyšuje a zlevňuje. Pokud se AI projekty zlevní, sníží se jejich energetická zátěž. Do hry se dostanou i jiné firmy než jen nejbohatší hráči.

Nejcitlivějším aspektem čínské čipové kauzy je ale asi geopolitika, respektive závod o dominanci v oblasti technologií mezi Čínou a Amerikou.

Trump se minulý týden kasal, že ze Spojených států bude světový lídr v oblasti AI, a podpořil konsorcium firem v čele s Open AI, tvůrce Chatu GPT. Zmíněná rána z Číny přišla vzápětí a Trump vzkázal, že jde o budíček pro americké firmy.

Promptně zareagoval Sam Altman z Open AI. Slíbil, že jeho firma brzy doručí nové, efektivnější modely.

Jako první z Trumpových kamarádů ze Silicon Valley pochopil, že se teď budou muset hodně snažit. Protože výstavba AI aplikací na levném čínském podvozku, která nyní ve světě hrozí, by pro šéfa byla zásadní zklamání. A zklamání bolí.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz