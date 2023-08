Zlé časy? Tak je změňte

Poměry v národním hospodářství je možné pochopit jako čekání na Godota. Nic se teď nedaří, peněz na útratu nezbývá rodinám, podnikům ani státu. A slibované oživení se pořád odkládá, naposled v předpovědích České národní banky a ministerstva financí. Ale nepochybně se poměry zlepší, stačí ještě chvíli počkat. Komentář Praha 6:30 27. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak známo, nálada spotřebitelů se koncem roku 2021 prudce zhoršila a na jaře roku 2022, tváří v tvář hrozícímu zdražení energií, byla úplně nejhorší v historii (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Existuje ještě druhý přístup, tedy pokusit se poměry aktivně zlepšit. Tento přístup není tolik populární, protože nejdříve je nezbytné pojmenovat nedostatky. Obvyklá – a pochopitelná – reakce veřejnosti však zní, že katastrofických zpráv už bylo dost. Nejde však o to strašit.

Proto je třeba ocenit pokus Hospodářské komory, která počátkem týdne nabídla řešení jednoho z klíčových problémů. Česko přestává být rozvojovou ekonomikou, která může žít ze své laciné práce. Mzdy jsou totiž už několik let příliš vysoké, aby u nás především cizí investoři vyhledávali profit jenom tím, že ušetří na pracovní síle.

Neinvestují tedy, jejich zisky klesají, a to brzdí celou ekonomiku. Proto je třeba změnit hospodářskou politiku státu, vylepšit podnikatelské prostředí likvidací byrokracie a podporou inovací. Povzbudivý je na těchto plánech už jenom ten rozměr, že někdo chce poměry zlepšit.

Godot v srpnu nepřišel

Druhý základní problém popsal ve čtvrtek Český statistický úřad. Státní statistici zjišťují každý měsíc náladu podnikatelů a spotřebitelů a také srpnová data potvrdila, že tyto dvě skupiny protagonistů hospodářského života stojí proti sobě.

Jak známo, nálada spotřebitelů se koncem roku 2021 prudce zhoršila a na jaře roku 2022, tváří v tvář hrozícímu zdražení energií, byla úplně nejhorší v historii. Zároveň se však zlepšila nálada podnikatelů, dokonce začal převládat optimismus.

Dnes už je zřejmé, proč byli stavebníci, obchodníci a provozovatelé služeb tak spokojení. Veškeré náklady s energiemi dokázali převést na spotřebitele, a ještě přitom navýšit zisk. To jim však trvalo jen do loňského podzimu, protože spotřebitelé přestali úplně nakupovat. Firmám klesly tržby a skepse podnikatelů se od té doby začala blížit obavám spotřebitelů.

Godot podle statistiků nepřišel ani v srpnu. Nálada podnikatelů se sice mírně zlepšila, ovšem pouze díky zlepšeným vyhlídkám na export průmyslových výrobků. Skepse spotřebitelů se však zase prohloubila. To je špatná zpráva zvlášť pro podnikatele.

V zásadě teď existuje jediná možnost, jak poměry zlepšit. V první řadě je třeba najít smíření dvou ekonomických skupin, tedy těch, kdo prodávají, a těch, kdo nakupují výrobky a služby.

To na jedné straně znamená snížit ceny části produkce, na druhé straně uznat, že podnikatelé za sebou mají také těžké časy a že za kvalitní zboží si vyšší výdělky zaslouží. Zní to jako utopie, zároveň však není pochyb, že obchodní vztahy je třeba nějak rozmrazit. Proč to nezkusit zlepšením vztahů mezi partnery.

