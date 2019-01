(Ne) Adekvátní trest pro královéhradecký klub

Myslím si, že měl být mnohem tvrdší. V souhrnu 190 000 korun a podmínečné uzavření stadionu je ve spodní polovině škály trestů, kterou měla disciplinární komise k dispozici. Podle mě měla volit přísnější trest. Tvořila precedens, podle kterého bude rozhodovat, i když doufám, že nebude už nikdy muset, v podobných případech v budoucnosti.

Tohle bylo do nebe volající, neodpustitelné zanedbání pořadatelské služby. Jak je možné, že dva útočníci se vůbec dostali do prostoru, ve kterém se pohybují aktéři zápasu. Co tam dělali? Navíc v zápase, který byl dopředu označen i Policií ČR za rizikový.

Výmluvy na to, že stadion je špatně stavebně řešen, jsou v tomto případě liché. Kudy půjde trenér na hráčskou lavici, kdy tam půjde, to přece bylo pořadatelům jasné. Věděli to! Tak proč nebyla tahle část dostatečně pořadatelsky zabezpečená? Proč na ty dvě minuty nebyl v tomto sektoru dostatečný počet pořadatelů, kteří by zabránili tomu, aby se výtržníci do inkriminované části dostali? Pokud by klub vyhodnotil správně rizika, incidentu by předešel.

Troufám si říct, že pokud by se takový incident stal v jiném sportu, trest by byl tvrdší. A mám proto i hmatatelný důkaz. Když v roce 2003 vběhl fanoušek fotbalistů Bohemians na hrací plochu a fyzicky napadl rozhodčího, odnesl si klub z Vršovic od disciplinárky pokutu půl miliónu a uzavřený stadion na tři zápasy.

Je dobře, že královéhradecký klub bude po vinících vymáhat pokutu a doufám, že zaplatí vše do poslední koruny i s úroky. 95 tisíc na jednoho není málo, ale klidně to mohlo být víc. Ať výtržníci zpytují svědomí dlouhé měsíce pokaždé, když se podívají na výplatní pásku. Výše trestu by měla odradit jejich možná následovníky.

Do sobotního incidentu bylo prostředí hokejové, považováno za kultivovanější než to fotbalové. Teď si ale rodiče budou více rozmýšlet, jestli vzít své ratolesti někam, kde se fyzicky napadají lidé jen kvůli tom, že trénují tým hostí a pořadatelé tomu nedokáží předejít.