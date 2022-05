Fialovo odmítnutí hradní kandidatury? Dobrá zpráva pro stát

Ve svých pravidelných Otázkách a odpovědích z Kramářovy vily premiér Fiala jednoznačně odmítl, že by mohl kandidovat na prezidenta republiky. A ačkoliv by byl nejsilnějším a nejčitelnějším soupeřem Andreje Babiše, je to od ministerského předsedy správné a – řekněme rovnou – i státnické rozhodnutí.

