Evropa se dostala před dilema, o které nestála – musí si vybrat mezi Amerikou a Čínou, přinejmenším pokud jde o budování sítě pro šíření internetu 5. generace. Jde o to, že USA daly najevo evropským partnerům, že by s nimi nemusely sdílet citlivé informace, pokud by si Evropané nechali stavět infrastrukturu od čínské firmy Huawei. Komentář Praha 10:21 1. května 2019

Sami Američané tedy věc staví jednak jako otázku bezpečnosti, a za druhé jako záležitost spojenecké loajality – buď my, nebo oni.

Jan Fingerland: Zakleknutí na Huawei

Současně je těžké si celý spor odmyslet od obchodní války, kterou nyní americký prezident Donald Trump vede s Čínskou lidovou republikou, i když jejím hlavním záměrem není bojovat proti firmě Huawei. Pro Evropany se tím ale situace nijak nezjednodušuje.

Ještě před půl rokem Američané Evropanům pouze doporučovali, aby si Huawei nezvolili, nyní je tlak znatelně vyšší, protože americké informace, zejména pokud jde o bezpečnost, potřebujeme.

Spojené státy spojence žádají, aby Huawei nepověřovali nejen stavbou strategické části sítě 5G, ale ani ostatními úseky. Jinak prý hrozí, že Číňané budou mít snazší cestu k citlivým informacím.

Každý podle svého

Potíž s Huawei spočívá v tom, že jde o firmu, která má patrně původ v čínské vojenské rozvědce a navíc získávala rozsáhlou finanční i jinou podporu od čínského státu. Druhou výhradou je, že podle hned několika čínských zákonů jsou tamní občané povinni pomáhat čínským tajným službám při získávání informací.

Představitelé firmy Huawei popírají, že by byli ochotni podílet se na špionáži proti odběratelským státům. Současně už se v minulosti objevily zprávy, podle kterých například telefonní přístroje odesílaly bez vědomí svého majitele data do Číny.

V tomto případě ovšem nejde o jednotlivé telefonní přístroje, ale zařízení pro ústředny, tedy strategickou infrastrukturu. Huawei přitom rychle roste, má mnohem větší tržby než potenciální nečínští konkurenti a také investuje mnohem vyšší částky do vývoje. Podle některých odborníků v tuto chvíli ani není možné budovat síť 5G bez nějakého podílu této firmy.

Trump postavil evropské země do zásadního dilematu, které jim není příjemné. Neevropské státy, jako je Austrálie, Nový Zéland nebo Japonsko Huawei z budování internetové infrastruktury vyloučily, naopak evropské země se k tomu nemají – například Itálie nechala Huawei vstoupit do soutěže s ostatními uchazeči, Francie také, s tou výhradou, že by byl schválen zákon, který by podrobil zařízení přísným testům. Zmíněné státy si tedy v tomto okamžiku vybrali Čínu spíše než Ameriku.

Hledání zadních vrátek

Naopak Britové se zatím rozhodli nepřipustit Huawei do budování strategické části, ale nevyloučili ho z ostatních oblastí internetové infrastruktury. Ani to však neodpovídá zpřísněnému americkému stanovisku.

Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt přitom zatím nejotevřeněji formuloval důvody k obavám: čínské společnosti jsou do té míry ovládány čínskou vládou, že nelze posuzovat jejich činnost stejně jako jednání srovnatelné západní firmy. Jde tedy o jakousi předběžnou opatrnost, nikoli poukázání na konkrétní prohřešek. Podle odborníků je ale velmi obtížné najít „zadní vrátka“, která by v takovém systému hypoteticky byla umístěna.

Mezi nejopatrnější země patří Česká republika, jejíž Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost před zařízeními Huawei varoval. Naopak prezident Zeman během své návštěvy Číny firmě Huawei vyjádřil svou solidaritu, dokonce přání, aby se účastnila na budování internetu u nás a odsoudil Českou republiku za její postoj.

Český prezident také kritizoval českou „servilitu“ ve věci Huaweie. Každý si zřejmě může vybrat, v čem česká servilita spočívá.