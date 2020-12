Hudební fanoušci se velkých koncertů dočkají nejspíš až v roce 2022

Zpocená těla, divoký tanec a hudební masáž ušních bubínků. Koncerty letos kvůli koronaviru téměř nebyly, nemluvě o těch zahraničních, kdy kapely i zpěváci museli kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19 zrušit svá plánovaná turné. Koncerty mi prostě chybí – a jak se teď ukazuje – zpocených lidí a vzájemného postrkování v kotli se jen tak nedočkáme. Komentář Praha 6:29 29. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velké koncerty se kvůli koronaviru v roce 2020 téměř vůbec nekonaly (ilustrační foto) | Foto: Petr Klapper

Zážitek ze živého vystoupení oblíbeného hudebníka nenahradí žádné online vystoupení, stejně jako to kapele nebo umělci samotnému nedá onen kýžený kontakt s nadšeným, nažhaveným publikem, které je uchvácené nejen tím, co se děje na pódiu, ale také kolem něj…

Aerosmith, Guns N' Roses, Lenny Kravitz, Limp Bizkit, Patti Smith nebo Rage Against The Machine. Seznam koncertů, které letos nebyly, je hodně dlouhý a přibývají na něj další jména plánovaná na příští rok – Nick Cave, Hans Zimmer, Offspring a další.

Naplňuje se tak scénář, se kterým na jaře letošního roku ještě nikdo moc nepočítal. Promotéři, tour manažeři a další lidé z oboru věřili, že koncertní mašinérie se rozjede v první třetině příštího roku. Teď ale visí otazník i nad létem a velké kapely si pro jistotu rezervují náhradní termíny na rok 2022.

„Hele, oni na ta světová a evropská turné vyjedou, až bude většina světa proočkovaná,“ říkal mi na konci léta kamarád, který po světě vozí americké kapely. V té době mi to ještě přišlo trochu jako science fiction.

Stejný kamarád mi ještě po prvním „lockdownu“ na konci června s úsměvem říkal, že oni budou ta pomyslná poslední kapka v covidovém moři, která se vrátí do práce. Dokonce si pochvaloval, že měl konečně poprvé v životě dovolenou a užíval si rodinnou pohodu. O pět měsíců později se mnou mluvil rezignovaný chlápek s unaveným hlasem. Už má jinou práci, stejně jako mnozí umělci a čeká, kdy se vrátí k tomu, co má rád a co umí. Držím nejenom jemu palce, aby to bylo co nejdřív.