Od dubna bude těžší dosáhnout na hypotéku. Zpřísňují totiž podmínky, za kterých ji mohou banky poskytnout. Bude například nutné prokázat, že pětinu nákladů na byt zaplatím z naspořených zdrojů, v případě mladých rodin bude stačit desetina nákladů. Hypotéku, tedy výhodnou půjčku na bydlení, navíc dostane pouze ten, kdo má určitou úroveň příjmů. KOMENTÁŘE Praha 13:36 2. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Varování před tím, že na trhu s byty bude hůře, v zásadě jenom zakrývá skutečnost, že špatně už je dávno. | Foto: Fotobanka Pixabay

To ovšem nebude hlavní překážka, dostupnost se zhorší především tím, že u nových hypoték postupně roste požadovaný úrok. Dosahuje už pěti procent, a bude tedy dvakrát vyšší, než dosud bývalo zvykem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Holub: Tak končí sny o vlastním bydlení

Změna poměrů opět vzbudila varovné komentáře. Upozorňují na to, jak to teď budou mít mladé rodiny těžké a jak nové finanční podmínky ochladí trh s byty, na který budou schopni vstoupit jen ti opravdu bohatí. Člověk by se toho skoro začal děsit, kdyby si hned nevzpomněl, že podobných zpráv o nedostupnosti hypoték slyšel v minulých letech celou řadu. Problém je jinde než ve zmíněných pěti procentech.

Mladé rodiny na hypotéku nedosáhnou už dávno, pokud jim k tomu nepomohou příbuzní. K poklesu zájmu o bytové půjčky musí dojít zákonitě, protože po roce 2020 tento byznys neuvěřitelně eskaloval. Měsíčně objem hypoték rostl o víc než deset miliard korun, pak se dostal až k patnácti miliardám a letos v únoru se opět vrátil k deseti miliardám, tedy k úrovni, o které se bankám v minulých desetiletích mohlo jenom zdát. Zájem o hypotéky se tedy může snížit, tím se však jenom oslabí investiční Klondike nedávných let.

Změna v principech

Při hodnocení trhu s byty je třeba si uvědomit, že nabídka hypoték už dávno nesměřuje na příslovečné mladé rodiny. Byty se staly investičním zbožím, do kterých si lidé ukládají peníze na důchod, a hlavně příležitostí pro investiční společnosti, často se zahraničními vlastníky. Investoři si sotva mohou přát něco lepšího.

Třeba koncem minulého roku rostla cena starších bytů o 25 procent, proti tomu dosahovaly úroky na hypotéku dvě a půl procenta. Investice do oprav u novější výstavby nejsou třeba, daně z nemovitostí jsou symbolické a daně z nabytí nemovitosti se neplatí. Výnosy jsou tak ohromné, že se investorům ani nevyplatí byty pronajímat a nechávají je vydělávat jen tím, že existují.

Varování před tím, že na trhu s byty bude hůře, v zásadě jenom zakrývá skutečnost, že špatně už je dávno. K nejdůležitějším slibům všech politických garnitur patří lepší dostupnost bydlení.

Český stát však už dávno zvolil systém, ve kterém si byty či rodinné domky kupují takřka výhradně samy rodiny, přitom své nákupy financují půjčkami. Tím část populace ze vstupu na bytový trh předem vyloučil a zároveň se tato část populace průběžně zvětšuje. Ke zlepšení nemůže dojít, dokud se obchod s bydlením nezmění ve svých principech.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy.