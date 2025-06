I Česko stále financuje ruskou válku na Ukrajině

Často teď nadáváme na Donalda Trumpa, jak on se sblížil s Putinem a jak by Spojené státy, kdyby on chtěl, mohly Rusko tvrdě zasáhnout sankcemi a větší podporou ukrajinské armády.

Nejde jen o Trumpa a Spojené státy. Vinu dáváme i novému německému kancléři Friedrichu Merzovi. V době narůstajících, masivních ruských útoků na ukrajinská města nedodává Ukrajině taurusy, rakety s dosahem až 500 kilometrů.

My prostě skvěle vidíme, co kdo dělá špatně. Kromě nás.

Ale ono nejde jen o rakety a jen o Trumpův obdiv k Putinovi. Evropská unie sama dál z nemalé části pokračuje ve financování ruské agrese proti bránící se Ukrajině.

Pravda, za více než tři roky ruské války se hodně změnilo. Rusko dodává do EU čím dál méně fosilních paliv, což je skvělé. Ale zkapalněný plyn si dál drží pětinový podíl z celkových dodávek. To je zlé, Ukrajince to stojí mnoho životů.

Nejdřív to dobré, ale spíš bychom měli říct to samozřejmé, protože je přece samozřejmé, že demokratické země nepodporují Putina. Podíl ropy a ropných produktů dovážených z Ruska klesl na minimum. Plyn nám posílá hlavně Alžírsko a Norsko rourami a Američané ve zkapalněné formě.

Ne, že by do EU ropa z Ruska vůbec neproudila. Dopravována je starým známým ropovodem Družba, protože slovenská rafinerie Slovnaft a její maďarská matka MOL dostaly výjimku. Slovnaft z Ruska bere asi dvě třetiny toho, co spotřebovává. Takže nula ropy to kvůli Bratislavě a Budapešti, kvůli Ficovi a Orbánovi, bohužel není.

Server Oenergetice.cz cituje institut Ember, který poskytuje data a analýzy „politik pro odemčení čisté a elektrifikované energetické budoucnosti“.

Ember napsal toto: „Dovoz ruského plynu do Evropské unie se loni zvýšil o 18 procent, a to navzdory plánu regionu dodávky fosilních paliv z Ruska do roku 2027 postupně ukončit. Podíl na růstu měly hlavně Itálie, Česká republika a Francie.“

Ceny plynu v EU pak podle zprávy byly loni o 59 procent vyšší než v době před ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu.

Čisté svědomí mít nemůžeme

Nejen to. Analýza Emberu ukazuje, že EU potichu plánuje zvýšit kapacitu pro dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) o 54 procent! Analytik Emberu Pawel Czyžak říká: „Je skandální, že EU stále dováží ruský plyn.“ Zpráva upozorňuje, že Unie dosud ani nepřipravila právní rámec, který by zamezil dovozu LNG, ani plán, jak toho dosáhnout.

Členské země ruský plyn mohou dovážet pomocí různých fint a kliček i tam, kde platí omezení. Využívají kupříkladu stínová plavidla a nepřímé nákupy.

Závěr je prostý, stále dál vražednou ruskou válku do jisté míry financujeme. Čisté svědomí my, Češi mít nemůžeme a prstem ukazovat na druhé bychom si měli dobře rozmyslet.

Autor je spolupracovníkem deníku Forum 24