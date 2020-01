Tragédie v syrském Idlíbu pokračuje, a svět to nevidí

Rezoluce nakonec těsně před vypršením prošla hlasováním Rady bezpečnosti, jakkoliv ve značně osekané podobě. Západní politici viní Rusko z politických machinací na úkor ohrožených životů čtyři milionů syrských civilistů.

Hra v kostky

„S životy lidí na severovýchodě Sýrie zacházíte, jako byste hráli v kostky,“ obvinila ruského zástupce v Radě bezpečnosti OSN britská velvyslankyně Karen Pierceová. Zbývalo několik hodin do vypršení platnosti Přeshraniční rezoluce OSN. Její prodloužení týdny blokovaly Rusko a Čína z důvodů, které ostatní zástupci Rady bezpečnosti označili jako čistě politické. „Humanitární pomoc není politický nástroj, který by se měl používat ke smlouvání,“ shrnula vyostřenou debatu Pierceová. O co Rusku šlo?

Přeshraniční rezoluci schválilo OSN v roce 2014 jako součást řešení tragické humanitární situace obyvatel válkou sužované Sýrie. Na některá místa totiž nebylo možné dopravit humanitární pomoc jinak než ze sousedních států – Turecka, Iráku nebo Jordánska. Na dovozu jídla a léků z těchto zemí jsou v současné situaci podle zdrojů OSN závislé čtyři miliony lidí, především na územích obývaných Kurdy a v poslední provincii pod kontrolou opozice – v Idlíbu.

Tam stále probíhají tvrdé boje mezi provládními vojsky a opozičními jednotkami. V jejich důsledku muselo jen od poloviny prosince opustit domovy 300 tisíc civilistů.

Syrská válka trvá

Bašár Asad a Rusko argumentují tím, že Idlíb je baštou ozbrojených islamistických skupin, které je potřeba porazit. Byl to také důvod, proč se Rusko snažilo v OSN zastavit mezinárodní humanitární pomoc pro Sýrii. Režim ji chtěl dostat zcela pod svou kontrolu, to by ale podle mnohých kritiků mohlo v praxi znamenat „vyhladovění“ problematické provincie.

Porážka opozice prostřednictvím tak „středověkého“ způsobu boje je podle většiny kritiků zcela v rozporu s Chartou lidských práv i etických zásad humanitární pomoci, která má být poskytována všem civilistům bez ohledu na rasu nebo náboženské vyznání.

Situace v opoziční provincii Idlíb navíc není tak černobílá, jak ji prezentují ruští politici. O kontrolu nad Idlíbem bojovali v posledních letech radikální islamisté, kterých je tam podle odhadu Institutu pro Blízký východ kolem 70 tisíc. Zároveň sem ale uprchly dva miliony lidí, kteří se skrývají před režimem Bašára Asada. V Idlíbu našli útočiště civilisté z Aleppa, Východní Ghúty a dalších opozičních území, která syrská vláda dobyla zpět.

Humanitární organizace dlouhodobě upozorňují na tragickou situaci nejen s ubytovacími kapacitami, ale i s pokrytím základních životních potřeb. Lidé se tísní v přeplněných uprchlických táborech, plno dalších žije ve stanech podél cest. Podle statistik mezinárodní humanitární organizace Care 70 % obyvatel Idlíbu tvoří v současné době ženy a děti.

Budoucnost opoziční provincie stále není jasná. Pod kontrolou ji mělo mít Turecko, které kolem provincie zřídilo 12 kontrolních postů. Násilí se přesto stupňuje a dá se předpokládat, že Rusko společně s Bašárem Asadem nepřestanou bombardovat Idlíb, dokud nezískají zpět kontrolu nad strategickými silnicemi, tedy především silnicí M5, která spojuje Damašek s Aleppem na severozápadě Sýrie.

Tisíc civilistů

Turecko se zatím podle syrských opozičních médií snaží část islamistických bojovníků zlákat k účasti na l tažení. Má jim za to nabízet gáži od dvou do třech tisíc dolarů měsíčně. Podle exilové Syrské observatoře pro lidská práva do Libye už ze Sýrie odcestovalo tisíc bojovníků a 1700 dalších prochází tureckými výcvikovými tábory.

Jakkoliv se z tohoto vývoje může zdát, že válka v Sýrii se pomalu chýlí ke konci a zájmy mezinárodních aktérů se přesouvají do Středomoří a na Írán s Irákem, realita je jiná. Rozhodně v Idlíbu. Od dubna minulého roku, kdy v provincii rusko-syrské jednotky zahájily ofenzívu, zemřelo podle OSN tisíc civilistů, včetně 200 dětí. Bombardují se především rezidenční čtvrti, tržiště, pak nemocnice a školy. Statisíce lidí musely opustit své domovy nebo provizorní příbytky, někteří už poněkolikáté během devět let trvajícího konfliktu. Syrská válka trvá a to, že světová média o tragické situaci v Idlíbu vesměs nemluví, na tom nic nezmění.

Autorka je komentátorka serveru HlídacíPes