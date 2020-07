Jsem zloděj, prohlásil Igor Matovič. Tak vypadá slovenská plagiátorská republika

To, co ji oslabuje, není nemoc covid-19, ani ekonomické následky pandemie, ale zcela obyčejné plagiátorství. Jinými slovy opisování.

Z něho byl obviněn nejdříve šéf parlamentu Boris Kollár, který okamžitě bez zábran oznámil, že nevidí důvod ke svému odstoupení, když se zjistilo, že podváděl při psaní magisterské práce.

Podle hesla „pod svícnem bývá největší tma“ bylo následně plagiátorství zjištěno u ministra školství Branislava Gröhlinga.

A nejnověji byl z opisování obviněn dokonce slovenský premiér Igor Matovič. Ten to přiznal na svém facebooku: „Pokud to tak je, ukradl jsem něco, co mi nepatřilo, jsem de facto v této záležitosti zloděj, což je smutné a určitě ne k pochvale.“

Přiznal, že poslední dva roky svého studia finančního managementu „doslova flákal“, protože se musel věnovat firmě, kterou založil. Prý nechodil na přednášky, běžně opisoval, i když správné to nebylo. Matovič dodal, že z funkce odstoupí teprve tehdy, až splní všechno, co slíbil před volbami. Kvůli podvodem získanému magisterskému titulu to rozhodně nebude.

Vzdaluje se od ideálů

Přitom to byl někdejší opoziční poslanec Matovič, který velmi ostře a způsobem, který na tomto místě nemůžeme citovat, kritizoval dnes už bývalého šéfa parlamentu Andreje Danka.

I tehdejší předseda Národní rady měl stejný problém, když vydával za výsledek své akademické práce něco, na čem se podílel pouze částečně. Matovič tenkrát označil Danka za tak neschopného, že si musí zařizovat falešnou rigorózní práci. Nyní, když se ocitl ve stejné situaci, pro současného premiéra jeho dřívější slova zřejmě neplatí.

Nejde ale jenom o aktuální plagiáty. Situace, kdy pravidla neplatí pro všechny stejně, se na Slovensku odehrává denně. Jenom pro srovnání: V Německu se zavede nějaké pravidlo, aby platilo pro všechny a všichni ho dodržovali. Když se něco zavede na Slovensku, okamžitě se začnou objevovat nápady, jak ho obejít. Je to způsobeno nedůvěrou občanů ve stát, kteří nevěří, že to státní instituce myslí s nimi dobře, proto si vytvářejí vlastní pravidla.

Změnit tuto situaci je běh na dlouhou trať. I zdánlivé drobnosti, jako je třeba ukončení studia vysoké školy před více než dvaceti lety, může být příležitostí, jak zvyšovat požadavky na morální kritéria občanů.

Pokud se ale morálních kritérií nedrží nejvyšší představitelé, i z toho si občané vezmou ponaučení. Když může dělat malé podvody premiér, proč by nemohli i všichni ostatní?

Zvláště, když šéf jejich vlády o sobě prohlásí, že je zloděj, dává tím občanům návod na stejné chování. Tím se ale Igor Matovič zároveň vzdaluje od svých ideálů, se kterými vyhrál volby, když slíbil, že odstraní korupci a nastaví stejná pravidla pro všechny. Protože korupce začíná právě malými a zdánlivě neškodnými podvody. Slovensko se právě zastavilo na svojí protikorupční cestě – bohužel se tak stalo hned krátce po startu.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu.