Imunitu pro Babiše

To, co se původně zdálo jako vtip, se klidně může vyplnit. Poslanci budou možná na jedné schůzi, třeba té lednové, hlasovat o dvou bodech. Tím prvním bude žádost vlády premiéra Babiše o vyslovení důvěry. Komentář Praha 21:10 4. prosince 2017

A tím druhým žádost policie o vydání poslance Babiše (a Faltýnka) k trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo. Což jsme tedy ještě v české Poslanecké sněmovně za posledních 25 let nezažili, ovšem všechno je jednou poprvé.

Postoj hnutí ANO k imunitě obecně a k případu jejich šéfa konkrétně doznal v poslední době významných změn. Ještě před 4 lety žádalo ANO ve svém volebním programu, aby byla imunita úplně zrušena s výjimkou projevů ve sněmovně. Teď je celkem zjevné, že to byl ukvapený postoj a jak prohlásil předseda sněmovny Radek Vondráček v DVTV, měli bychom s tím počkat, až budeme mít „nezávislou policii a justici“.

S takovou nedůvěrou, navíc veřejně vyhlašovanou, v základy právního státu, jsme se u strany, která přebírá moc, také ještě nesetkali. A neznamená to nic jiného, než že ANO udělá vše pro to, aby Babiš vydán nebyl. V pořádku, aspoň víme, na čem jsme. Abychom to ale zas tak nedramatizovali.

Pokud Babiš skutečně vydán nebude, nepůjde o první případ svého druhu, jak by se z poslechu dramatických výroků opozičních poslanců mohlo zdát. A teď nemluvíme přímo o pozoruhodném konci případu vicepremiéra Čunka v roce 2007, kdy pracovny státních zástupců se sloganem “když jde o stabilitu vlády, musí jít spravedlnost stranou” objížděl tehdejší místopředseda Nejvyššího soudu Pavel Kučera.

To už se snad nemůže opakovat. Snad. Uvidíme. Ale třeba v jen minulém volebním období sněmovna nevydala poslankyni Zuzanu Kailovou z ČSSD, protože jejím kolegům - dokonce i těm opozičním - se případ zdál jako průhledná policejní šikana. Není důvod, aby stejný dojem nemohli mít nad případem svého předsedy i poslanci ANO a případně kdokoliv další.

Nebo bychom si taky mohli připomenout případ Vlasty Parkanové, která v roce 2012 vydána byla, ovšem 30 ze 37 poslanců TOP 09 v čele s Miroslavem Kalouskem tehdy hlasovalo proti, stejně jako třeba zástupci ODS Marek Benda a Zbyněk Stanjura, kteří nepochybně nebudou mít s vydáním Babiše nejmenší problém. Mimochodem, případ paní Parkanové není dodnes dořešen a na bývalé političce zanechal hluboké stopy.

Premiérem za všech okolností

A když půjdeme ještě dále do minulosti, zjistíme, že sněmovna v minulosti nevydala i členy vlády, konkrétně Jana Stráského a Ivana Kočárníka z ODS nebo Jaroslava Baštu z ČSSD. A k tomu je ještě třeba dodat, že podle tehdejších ústavních pravidel už pánové nemohli být nikdy v těchto konkrétních případech stíháni.

Téhle vymoženosti se čeští zákonodárci zbavili až v červnu 2013, shodou okolností pár dní před zásahem na Úřadu vlády - pokud teď parlament svého člena nevydá, může policie pracovat poté, co mu mandát vyprší. Ano, červen 2013 byla prohnilá éra české politiky, v níž se se poslanci a senátoři dobrovolně pod tlakem veřejného mínění zbavovali svých privilegií.

KAUZA ČAPÍ HNÍZDO V souvislosti s padesátimilionovou dotací na farmu Čapí hnízdo obvinila policie 11 lidí, mezi nimi i předsedu ANO Andreje Babiše a místopředsedu hnutí Jaroslava Faltýnka. Oba sněmovna ke stíhání vydala na počátku září, v říjnových parlamentních volbách ale mandáty obhájili. Policie tak musela jejich stíhání přerušit a znovu o jejich vydání požádat. Stíhání poslanců bylo přerušeno poté, co výsledky voleb vyhlásila Státní volební komise.

Ano, takže vlastně celkově nejde o nic tak dramatického, snad až na ten malý rozdíl, že tentokrát jde o předsedu vlády. Navíc v době, kdy se jedná o osud jeho první či možná už druhé vlády. A abychom nezapomněli, ve chvíli, kdy se čeká na výsledky vyšetřování bruselského úřadu proti podvodům OLAF.

Hlasování o Babišově imunitě se tedy bude řídit jediným motivem. Jednoduše řečeno půjde o to, zda se Babiš může stát premiérem bez obav, že si řízení vlády a zahraniční cesty zpestří ještě o výslechy na policii, případně rovnou před soudem.

Ti, kdo budou hlasovat pro vydání, tím také říkají, že za takový kabinet prostě nemohou přijmout zodpovědnost - a drobné upozornění, v budoucnu se bude případný názorový obrat dost obtížně zdůvodňovat. A naopak: ti, kteří Babiše ochrání, věří, že si ministerský předseda zaslouží tenhle speciální režim.

To je jistě legitimní názor, který pak mají zhodnotit voliči - a je zjevné, že třeba voličům ANO aktuální problémy Andreje Babiše nevadí vůbec. Babiš neustoupil v povolebních jednáních zatím ani o milimetr. Chce být premiérem za všech okolností, včetně té, že se dočasně schová za imunitu.

Ti, kteří mu v tom nechtějí pomáhat, nenesou ale za tohle Babišovo rozhodnutí žádnou zodpovědnost a už vůbec to pro ně neznamená žádnou povinnost nechat se vydírat slogany „to vy jste Babiše vehnali do objetí s komunisty a Okamurou”.

Tak to prostě není. Tohle je rozhodnutí Andreje Babiše, jeho poslanců a případných spojenců. Nikoho dalšího.