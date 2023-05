Indiana Jones a záchrana ukrajinských dětí

Jsou lidi, na které se na filmovém festivalu v Cannes čeká, jsou filmy, na které se v Cannes čeká. Nový Indiana Jones a Harrison Ford spojují tato očekávaní do jednoho, takže je z toho velká událost. A proto se vás pak ptají – už jsi viděla nového Indiana Jonese? Už jsi viděla Harrisona Forda? Komentář Praha 16:30 22. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V novém film Indiana Jones „omladila“ umělá inteligence osmdesátiletého herce Harrisona Forda | Zdroj: Profimedia

Nuž neslýchám s takovým zápalem otázky jako – už jsi viděla ten nový tříhodinový turecký film? Už jsi viděla ten skoro čtyřhodinový čínský film? Na to se ptáme jen ve své canneské bublině, takže mimo bublinu prozrazuju: Ano, byla jsem tam taky, na Indiana Jones a Nástroj osudu, jak se jmenuje už pátý film kultovní série. Vznikla v produkci Stevena Spielberga, ale film tentokrát natočil režisér James Mangold.

Asi má být ve filmu jedno překvapení, ale zřejmě ho po světové premiéře v Cannes média prozradí, také se vyskytne hned na začátku, tak to provalím taky – ve vstupní scéně, která se odehrává při pádu nacismu v roce 1945, jsou herci digitálně omlazeni.

Harisson Ford a Mads Mikkelsen jako za mlada – a jej, ono se to skutečně povedlo. Oba herci představují protipóly, Harrison Ford toho hodného vědce, který hledá tajemství, a Mads Mikkelsen toho zlého nacistu, který tomu hodnému šlape na paty a snaží se rozluštěné tajemství zneužít ve svůj prospěch.

Pak se tihle dva soupeři setkají znovu na konci 60. let, a stane se, že usedlý učitel a archeolog Indiana Jones musí vyrazit na další výpravu a znovu se rozjede kolotoč akčních scén. Je to pěkná podívaná, trochu v modelu Jamese Bonda, výprava efektní, kulisy dokonalé, charaktery jasné, nový Indiana Jones má našlápnuto na hit nadcházející sezóny a možná vrátit dalších pár lidí do kin. Festival v Cannes je pro něj skvělým startovacím místem, protože je tu na něj upřená světová pozornost.

Festivalové gesto

A přesně tento princip festival v Cannes uplatňuje i na další věci a události, o nichž se domnívá, že o nich svět musí vědět. Využil toho při slavnostním zahájení jedné z hlavních festivalových sekcí Určitý pohled.

Ještě před projekcí nového francouzského snímku Království zvířat proběhla na plátně krátká, ale velmi intenzivní zpráva o pohřešovaných ukrajinských dětech, které jsou unášené ruským režimem a zřejmě v Rusku rusifikované.

Slavné filmové osobnosti i profesionálové, kteří se angažují v podpoře Ukrajině, informují veřejnost o tomto válečném zločinu. Vyzývají k tomu, aby se po těchto dětech pátralo a aby Putin se svou zmocněnkyní pro práva dětí byli postaveni před mezinárodní tribunál.

Festivalové gesto, které, jak jsem později zjistila, není nošením dříví do lesa. Protože ne všichni vědí, že k únosu ukrajinských dětí dochází. „Dokážu únosy dětí pochopit u nacistů za druhé světové války, ale Rusové?“ divil se jeden západní novinář. „A cožpak nevíte, že v Rusku je hodně nacistů?“ divím se já.

Je jasné, že kdyby po unesených dětech pátral Indiana Jones, byla by to náročná cesta, ale dobře by to dopadlo. Doufejme, že i apel z festivalového plátna v Cannes bude slyšet a v těžké válečné realitě to dobře dopadne i bez Indiana Jonese.

Autorka je editorka Českého rozhlasu