Indický premiér v Moskvě

Návštěvu indického premiéra Naréndry Módího ruská státní média pojala ve velkém stylu. Třeba podle vládního listu Rossijskaja gazeta je jeho cesta do Moskvy důkazem klíčové role Ruska v novém mnohopolárním světě. Důkazem podle autora je, že čerstvě znovuzvolený Módí navštívil Rusko jako úplně první zemi. To je přirozeně pravda, jen závěry z toho vyplývají trochu jiné. Komentář Moskva 17:20 14. července 2024

Módí rozhodně měl s Putinem o čem mluvit. Po vypuknutí plnohodnotné agrese na Ukrajině se Indie stala jedním z největších odběratelů ruské ropy. Vzájemný obchod dosáhl v uplynulém roce historického maxima, více než 65 miliard dolarů. Přes devadesát procent z toho je dovoz ruské ropy a hnojiv.

S tím je ovšem spojen problém s platbami. Indická rupie totiž není konvertibilní a správně by ruští vývozci měli za rupie nakupovat zboží na indickém trhu. Ovšem, zjednodušeně řečeno, tolik indického čaje Rusko nespotřebuje.

Oba lídři také jistě hovořili o zbrojní spolupráci. Už od dob Sovětského svazu nakupovala Indie naprostou většinu zbraní v Moskvě. To se v posledních letech výrazně změnilo, v letech 2019 až 2023 podíl ruského zbrojního exportu do Indie klesl na 36 procent, zatímco v předchozí pětiletce to bylo 76 procent.

Sílící páka Pekingu

Nicméně pořád naprostá většina indických tanků jsou ruské T-72 a T-90. Přes sedmdesát procent bitevních letounů je také ruské výroby. Indie ještě čeká na objednané protiraketové komplexy S-400 a čtyři válečné fregaty.

Podle ruského sinologa Alexandra Gabujeva, který nyní pracuje v berlínském centru Carnegie, je právě toto jedním z hlavních důvodů, proč premiér Módí zamířil do Moskvy.

Podle něj se totiž Dillí obává rostoucí závislosti Ruska na Číně. Ta je přitom největším regionálním rivalem Indie, obě země spolu v roce 1962 vedly krátkou válku a k drobnějším potyčkám v Himalájích dochází téměř každý rok.

Gabujev tvrdí, že se Dillí obává, že postupem času se u Pekingu může objevit taková páka na Moskvu, že Čína bude schopna zablokovat nové zbrojní dodávky, nebo dokonce i znemožnit údržbu těch stávajících.

Další otázkou také je, zda dodávky nových zbraní nebo modernizace stávajících bude záviset na čínských komponentech. Mnoho ruských zbraňových komplexů obsahovalo západní součástky a elektroniku, to je dnes nepředstavitelné. Pokud je Moskva nahradí čínskými komponenty, opět bude Peking moci Indii vydírat.

Kremelská propaganda může, jak chce vykreslovat Moskvu jako klíčový pilíř nového světového uspořádání. Ve skutečnosti je ale Rusko zataženo do úplně cizích geopolitických konfliktů.

