Inflace sílí, bankéři doporučují zdravý rozum

Jsou to chmurné dny únorové, kdy už člověk přestává věřit, že se na oblohu vrátí slunce a probudí přírodu k novému životu. Také těmito slovy je možné komentovat tiskovou konferenci, na níž guvernér České národní banky Jiří Rusnok vysvětloval, proč bankovní rada zvýšila základní úrokovou sazbu na čtyři a půl procenta, nejvýš od února roku 2000. Guvernér nešetřil výrazy jako nejistota, překvapení, žádná hranice neexistuje. Komentář Praha 6:29 7. února 2022

Jinými slovy, centrální banka se vydala radikální cestou v těžké době. Inflace se blíží k desetiprocentní hranici a podle samotných bankéřů existuje třetinová pravděpodobnost, že jí také překročí. Úkolem centrální banky je zdražování zastavit, ale dosud se to nedaří. Před půl rokem například odhadovali, že inflace dosáhne svého vrcholu na začátku roku 2022. Teď zveřejnili prognózu, že cenový růst zvolní někde v létě.

Samy o sobě nejsou takové vyhlídky skvělé. Budeme žít půl roku s desetiprocentním zdražováním, pak zabere vyšší úroková sazba a ceny se umoudří. Největší optimisté v kancelářích centrální banky dokonce očekávají, že úrokovou sazbu už nebude nutné dál zvyšovat.

Plán však nemusí vyjít a ceny se s desetiprocentním zdražením nespokojí. O této variantě nikdo nemluví, také nestojí na žádných exaktních podkladech. Některé události však můžou nastat, i když se o nich nemluví. Takřka to vypadá, že je zase jednou na čase vyhlásit paniku, tentokrát z měnově-politických důvodů. V zamračeném měsíci únoru by to ostatně nebylo nic divného.

Zdražování jako přirozený důsledek

Ve skutečnosti se víc vyplatí použít zdravý rozum. Zdražování sem nepřišlo z jakýchsi iracionálních důvodů, ale zákonitě.

Pokud vláda rozděluje mezi občany stamiliardy, aniž za to musí odvést jakoukoli práci, jak se stalo během pandemie, pak je logické, když si o tyto peníze řeknou dodavatelé potravin a dalších základních komodit pro domácnosti. Pokud projekt Green Dealu vyřadí z provozu nejlacinější zdroj energie, tedy uhlí, pak není divu, že se cena ostatních zdrojů zvýší. Současné zdražování je přirozeným důsledkem konkrétních opatření a ustane, až se jejich efekt vyčerpá.

Rozumný člověk ostatně obvykle najde správnou cestu. Její směr nepřímo ukázal guvernér Rusnok, když předpověděl, že lidé pod tlakem vysokých cen omezí nákupy. Samozřejmě, proč dávat peníze obchodníkům, kteří při zdražování zapomněli na slušnost.

Je pravda, že topit se musí bez ohledu na to, jak vysoko ceny plynu a elektřiny vystoupí. Ovšem ani u energií katastrofa nehrozí, protože shodou příznivých okolností zažíváme mírnou zimu.

Teď přežít pár zachmuřených týdnů, pak přijde jaro a s ním jako vždycky nová, příznivá perspektiva. Věřme, že to platí také pro ekonomiku.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy