Cenový Armageddon? Ještě nepředbíhejte

Další inflační šok, tak zní efektní titulek, se kterým přišli ekonomičtí analytici. Už si mysleli, že tempo zdražování zpomalí, jenže v dubnu vyrostly ceny oproti březnu o dvě procenta. Proti loňskému dubnu to je už o 14 procent a něco takového mnozí z analytiků ani nezažili. V proudu Jobových zvěstí by se dalo pokračovat, protože Český statistický úřad také informoval, že výkony maloobchodu se v březnu držely na předchozí úrovni. Komentář Praha 8:34 11. května 2022

Lidé nakupují stejné věci jako dříve, jako kdyby žádné zdražování nebylo. To si ovšem obchodníci přeloží, že lidé mají z čeho brát, a budou zvedat ceny i nadále.

Dál se bude roztáčet inflační spirála a kdy to skončí, nikdo neví. Potom už je možné rozehrát celý orchestr temných proroctví, jak miliony domácností zchudnou, jak se propadne celá ekonomika a že v dohledné době to lepší nebude.

U temných předpovědí je ovšem problém v tom, že se vymýšlejí příliš snadno. Není těžké si představit, že se něco pokazí, a potom bez důkazů fantazírovat, kam až to může dojít. Složitější už je pochopit, co se kolem nás opravdu děje a co přesně znamenají jednotlivá čísla, jimiž nás statistici bombardují.

V eurozóně se ceny v dubnu nezvyšovaly

V každém případě jsou čísla o tom, že lidé běžně nakupují, v zásadě pozitivní. Prostě se tím dokazuje, že mají rezervy. Vytvořili si je v časech covidu, kdy příjmy také za přispění státního rozpočtu rostly, přitom je nebylo kde utrácet. Proto je lidé ukládali na účty, případě investovali. Tento efekt zaznamenala většina zemí v Evropě, podle dostupných údajů však míra úspor nevyrostla nikde tak rychle jako v Česku.

Zároveň Češi své úspory zběsile nerozhazují. Ve většině východoevropských zemí rostou obraty maloobchodu i po odečtení inflace ročně o desítky procent. V Česku se zvyšují tržby o jednotky procent. Proti ulehčení z toho, že pandemie zmizela, stojí úvaha, že v nejistých dobách se vyplatí šetřit. Z toho vyplývá, že si Češi vlastně vybrali zlatou střední cestu.

Z toho důvodu také není třeba podléhat panice po přečtení posledních zpráv o inflaci. Žijeme v té části světa, která je příliš blízko Rusku a navíc příliš závislá na dodávkách energií právě z této země. To se na cenách projeví.

Proti eurozóně jsme také příliš malý trh na to, aby zdejší ceny neskákaly víc než v kolosu na západ od Šumavy. V zemích platících eurem se ceny v dubnu příliš nezvyšovaly a určitě by stálo za to prozkoumat, proč energie v eurozóně zlevnily, když u nás naopak i nadále rychle zdražovaly.

Údaje o cenách jistě stojí za pozornost, v ekonomických učebnicích se málokdy najde jiné tak dramatické čtení. Ovšem z pohledu každodenního života není meziměsíční posun cen o jedno nebo dvě procenta ještě žádný Armageddon.

