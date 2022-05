Část Čechů trpí, část vidí lepší budoucnost

Přišly těžké časy, o to důležitější roli bude v ekonomice hrát optimismus. „Pokud vaše země vyhraje Velkou cenu Eurovize, může se to pozitivně odrazit na vašich výsledcích na akciovém trhu,“ vysvětlil ekonomický analytik Kim Cramer Larsson. Asi to do jisté míry myslel v nadsázce, vychází ovšem z výpočtů jedné izraelské univerzity a svůj výklad publikoval jménem důležité investiční banky Saxo.

