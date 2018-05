Nekrolog pro sedm let starý iPod

iPod je stejně jako estetika kompaktních fotoaparátů symbolem technologického převratu přelomu tisíciletí, doby mého dospívání. Nic se tehdy neotřáslo tolik jako hudební průmysl. Zatímco u nahrávacích společností vyvolal internet a sdílecí sítě paniku, posluchačům přinesl netušené možnosti objevování a stahování nové a nové hudby.

A nekonečná záplava empétrojek potřebovala svá úložiště. Mezi malými flashdisky se sluchátkovým výstupem se tyčil obr: iPod od Applu, obdélníková krabička s velkým pevným diskem a geniálním designem, první pohádkový úspěch nové éry Steva Jobse. Ten svůj, s absurdními 160 gigabajty paměti, jsem si pořídil na výletě do New Yorku v roce 2011: série, která v tu dobu pomalu mířila do důchodu, byla pro východního Evropana pořád neodolatelným lákadlem.



iPod byl nejen můj nejdéle sloužící kus elektroniky, ale i jakási hudební paměť. Tedy do minulého týdne. Ten zázrak techniky, který se postupně proměnil ze statusového doplňku na příslušenství vyvolávající otázky, jestli je jeho majitel nosí ironicky, se minulý týden v půlce náhodně vybraného hitu zničehonic vypnul - a už nenastartoval.



Svou dobu i tak přežil o dlouhá léta. S další Jobsovou revolucí, chytrým telefonem, ztratily přenosné přehrávače smysl. Co je ale důležitější: poslech hudby už takhle nefunguje. Zábavní konglomeráty se vzpamatovaly z dlouhého šoku a přišel čas Spotify, gigantického archivu hudby úhledně seřazeného do algoritmických playlistů na dosah ruky.

Žijeme v budoucnosti, zdá se. Jen s sebou nese jeden problém: hudba, která na Spotify není, neexistuje. A můj iPod byl takové hudby plný. Obskurní brněnské kapely, pokoutně pořízené záznamy koncertů, výplně rubových stran singlů z osmdesátých let... Sbírka, kterou jsem si už od puberty obsesivně budoval v temných zákoutích internetu, je bez náhrady pryč.

Zatímco můj doslouživší iPod znamená ztrátu mé hudební paměti, Spotify způsobuje ztrátu části hudební paměti kolektivní. Pirátské empétrojky se podobně jako přesvětlené fotky z Olympusu Mju ukázaly jako nevýznamný historický exces. Až stejně tragicky jako můj iPod skončí i rajče.net, osud technologií generace nultých let bude definitivně zpečetěn. Čest jejich památce.