Jak Revoluční gardy tajily sestřelení ukrajinského letadla

Celé tři dny tajily íránské ozbrojené síly před náboženským vůdcem země ajatolláhem Alím Chameneím a hlavně před prezidentem Hasanem Rúháním skutečnost, že ukrajinský boeing u Teheránu počátkem tohoto měsíce samy sestřelily. Rouhání okamžitě tvrdě požadoval, aby informace byla zveřejněna – jinak hodlal rezignovat. S velmi zajímavou informací přišel známý americký list The New York Times. Teherán 10:31 30. ledna 2020 U Teheránu se zřítil boeing největších ukrajinských aerolinek UIA. Všichni na palubě zahynuli

O tom, že ukrajinský boeing neměl technické problémy, ale byl sestřelen raketou země-vzduch, se vedení Sboru strážců islámské revoluce dovědělo už pár minut poté.

Jak říkají zasvěcení novináři, diplomaté i lidé z okolí Chameneího, jako první hlášení o fatálním omylu vyslechl velitel vzdušných a kosmických sil Revolučních gard Amír Alí Hadžizóda, který vše sdělil dalším vysoce postaveným íránským politikům a armádním velitelům.

Sbor strážců islámské revoluce totiž není jako zbytek ozbrojených sil země podřízen prezidentovi, ale přímo ajatolláhovi Chameneímu. Hadžizóda prý přitom velitelskému sboru doporučil, aby před podřízenými vše i nadále tajili a nevyvolali tak demoralizaci armády i Revolučních gard.

Ztratil jsem svou čest

Velitelský sbor pak jmenoval tajný vyšetřovací výbor, který dlouze vyslýchal přímé aktéry incidentu, ale když vše do detailu zjistil, vše nejdřív sdělil jen Chameneímu. Opakovaně volajícímu prezidentu Rúhánímu generálové prostě nebrali telefon.

Navíc původně zvažovali možnost tajit tuto vskutku osudovou informaci až do definitivního prozkoumání černých skříněk letadla, které podle jejich odhadu mohlo (a zřejmě taky bude) trvat i několik měsíců.

Jak vedení revolučních gard přiznalo, byla za tím snaha „odvrátit v zemi další krizi“. Nejmenovaný vysoce postavený člen vedení Revolučních gard listu New York Times přímo řekl: „Ochránit Islámskou republiku za každou cenu je přece náš hlavní úkol.“

Ještě 10. ledna, tedy už dva dny po katastrofě, oficiální představitel vlády Alí Rabií označil teorii o sestřelu letadla za „velkou lež“.

Právě tento muž poté, co pravda vyšla najevo, v slzách zaúpěl. „Takže jsme lhali my? Co si mám počít? Ztratil jsem svou čest.“ Faktem ovšem je, že po přiznání volal nejen podle svědků vyloženě zuřící Rúhání, ale i sám ajatolláh Chameneí.

Ostatně připomeňme v této souvislosti jednu zajímavou reakci z Moskvy, která zazněla hned po íránském přiznání. Místopředseda branného výboru Státní dumy Jurij Švytkin prohlásil: „Byl to raketový úder vyprovokovaný Spojenými státy. Odvetnou reakci Íránu nutno považovat za neúmyslnou.“

Poslanec k tomu dále dodal, že za tragédii tak nemůže jen Írán, ale kupodivu i USA. A je to.

Autor je komentátor Českého rozhlasu